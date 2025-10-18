ETV Bharat / technology

பட்ஜெட் ராஜாவான ‘நிசான் மேக்னைட்’டில் சிஎன்ஜி வசதி! வெறும் ரூ.71,999 தான் செலவு!

நிசான் மேக்னைட்டின் எம்டி மேனுவல் வகையாக இருந்தாலும், ஈசி ஷிப்ட் (EZ-Shift) ஆட்டோமேட்டிக் வகையாக இருந்தாலும், கூடுதல் பணம் செலுத்தினால், பெட்ரோல் உடன் சிஎன்ஜி இணைத்துத் தரப்படும்.

நிசான் மேக்னைட் கார்
நிசான் மேக்னைட் கார் (Nissan India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 5:36 PM IST

1 Min Read
ஹைதராபாத்: ரெட்ரோஃபிட் சிஎன்ஜி விருப்பத்துடன், நிசான் மேக்னைட் கார்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

நிசான் மேக்னைட் கார், டிசம்பர் 2020 இந்திய பட்ஜெட் வாகனப் பிரியர்களுக்குக் கிடைத்த ஒரு பொக்கிஷமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவர் எதிர்பார்க்கும் பெரும்பாலான அனைத்து அம்சங்களும் அடங்கிய காராக இது இந்திய சாலைகளை அலங்கரித்ததால், சுமார் 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மேக்னைட் மாடல் கார்கள் இதுவரை விற்றுத்தீர்ந்துள்ளது.

இந்நிலையில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேலும் சிறப்பம்சங்களை வழங்க, நிறுவனம் புதிய ரெட்ரோஃபிட் சிஎன்ஜி ஆப்ஷனை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன்படி, ரூ.71,999 மட்டும் கூடுதலாக செலுத்தி, நிறுவனத்தின் உத்தரவாதத்துடன் சிஎன்ஜி டேங்க் மற்றும் அதற்கு தேவையான உதிரி பாகங்களை காரில் பொருத்திக் கொள்ள முடியும்.

எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், நிசான் மேக்னைட்டின் எம்டி மேனுவல் வகையாக இருந்தாலும், ஈசி ஷிப்ட் (EZ-Shift) ஆட்டோமேட்டிக் வகையாக இருந்தாலும், கூடுதல் பணம் செலுத்தினால், பெட்ரோல் உடன் சிஎன்ஜி இணைத்துத் தரப்படும். அந்தவகையில், எந்தெந்த நிசான் மேக்னைட் மாடலுக்கு, எவ்வளவு செலவிட வேண்டும் என்பதை விரிவாக அட்டவணையில் காணலாம்.

நிசான் மேக்னைட் சிஎன்ஜி
நிசான் மேக்னைட் சிஎன்ஜி (Nissan India)
வகைகள்விலை
(சிஎன்ஜி இல்லாமல்)		விலை
(சிஎன்ஜி உடன்)		வேறுபாடு

விசியா ஈசி ஷிப்ட்

(Visia EZ-Shift)

ரூ.6.17 லட்சம் ரூ.6.89 லட்சம்ரூ.71,999

அசென்டா ஈசி ஷிப்ட்

(Acenta EZ-Shift)

ரூ.7.17 லட்சம்ரூ.7.89 லட்சம்ரூ.71,999

என்-கனெக்டா ஈசி ஷிப்ட்

(N-Connecta EZ-Shift)

ரூ.7.79 லட்சம்ரூ.8.51 லட்சம்ரூ.71,999

டெக்னா ஈசி ஷிப்ட்

(Tekna EZ-Shift)

ரூ.8.67 லட்சம்ரூ.9.39 லட்சம்ரூ.71,999

டெக்னா+ ஈசி ஷிப்ட்

(Tekna+ EZ-Shift)

ரூ.8.98 லட்சம்ரூ.9.70 லட்சம்ரூ.71,999

அட்டவணையில் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது வாடிக்கையாளர்கள் கார் வாங்கும் பகுதிக்கு ஏற்றவாறு மாறுபடும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

நிசான் மேக்னைட் காரின் புதிய அம்சம் என்ன?

இதுவரை மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் உடன் வரும் 1 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் எஞ்சின் ஆப்ஷனில் மட்டுமே, சிஎன்ஜி வகை இருந்தது. தற்போது, அது நிசான் மேக்னைட் ஈசி-ஷிப்ட் ஆட்டோமேட்டிக் மாடல்களிலும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

புதிய சிஎன்ஜி ஆப்ஷனை நிறுவும் பயனர்களுக்கு, ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் அல்லது 3 வருட உத்தரவாதத்தை நிசான் வழங்குகிறது. பொதுவாக, நிசான் மேக்னைட் இருவகை எஞ்சின் விருப்பங்களில் கிடைக்கிறது.

இதையும் படிங்க: தரமான பட்ஜெட் மின்சார கார் - ரெனால்ட்டின் எலெக்ட்ரிக் க்விட் அறிமுகம்!

ஒன்று, 72 பிஎஸ் பவரையும், 96 என்.எம் டார்க்கையும் வெளியிடும் 1 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் எஞ்சினாகவும், மற்றொன்று, 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல், 100பிஎஸ் பவரையும், 160 என்.எம் டார்க்கையும் வெளியிடும் எஞ்சினாக இருவகைகளில் கிடைக்கிறது.

எனவே, நிசான் மேக்னைட் பிரியர்கள் இனி ஏது மாடல் வாங்கினாலும், அதனுடன் சிஎன்ஜி-யை இணைக்கலாம் என்பது இனிப்பான செய்தியாக இருக்கும்.

