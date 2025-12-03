மாருதி சுசூகியின் முதல் மின்சார கார்: ‘இது வேற மாரி’ புதிய இ-விடாராவை காட்சிப்படுத்திய நிறுவனம்!
இந்தியாவில் விற்பனையில் இருக்கும் டாடா கர்வ் இவி, ஹூண்டேய் கிரெட்டா இவி, மஹிந்திரா பிஇ 6 போன்ற மின்சார கார்களுக்கு மாருதி சுசூகி இ-விடாரா நேரடி போட்டியாக இருக்கும்.
Published : December 3, 2025 at 4:37 PM IST
ஹைதராபாத்: நாட்டின் பெரும் கார் உற்பத்தி நிறுவனமான மாருதி சுசூகி தனது முதல் ‘இ-விடாரா’ மின்சார காரின் புகைப்படங்கள் மற்றும் அம்சங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்திய பயணிகள் கார் சந்தை சற்று மந்தமாக இருந்தாலும், மின்சார கார்களின் விற்பனை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இதனை சமீபத்தில் வெளியான கார் விற்பனை தொடர்பான புள்ளிவிவரங்கள் உறுதி செய்திருக்கின்றன.
டாடா, மஹிந்திரா, ஹூண்டேய் போன்ற பிரபல கார் உற்பத்தியாளர்கள் இந்தியாவில் மின்சார கார்களை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். ஆனால், பல ஆண்டுகளாக கார் விற்பனையில் முன்னணியில் இருக்கும் மாருதி சுசூகி நிறுவனத்திடம் இருந்து, ஒரு மின்சார கார் கூட வெளியாகாதது அதன் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெருங்குறையாக பார்க்கப்பட்டது.
அதனை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், புதிய இ-விடாரா காம்பேக்ட் மின்சார காரை, மாருதி நிறுவனம் ஜனவரி 2026-இல் அறிமுகம் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த சூழலில், அந்த காரின் புகைப்படத்துடன் கூடிய சில விவரங்களை, நிறுவனம் தங்களின் நெக்ஸா பக்கத்தில் பகிர்ந்து கார் விரும்பிகளுக்கு விருந்தளித்துள்ளது.
மாருதி சுசூகி இ-விடாரா, முதன்முதலில் 2023 ஆட்டோ எக்ஸ்போவில், ’eVX’ என்ற பெயரில் கான்செப்ட் காராக காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், அதன் முழு உற்பத்தி வடிவம், பாரத் மொபிலிட்டி குளோபல் எக்ஸ்போ 2025-இல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், இ-விடாராவிற்கான முன்பதிவுகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நேரத்தில், அதன் தேதியை நிறுவனம் வெளியிடாமல் காலம் தாழ்த்தி வருகிறது.
மாருதி சுசூகி இ-விடாரா வடிவமைப்பு
இந்தியாவில் விற்பனையில் இருக்கும் டாடா கர்வ் இவி, ஹூண்டேய் கிரெட்டா இவி, மஹிந்திரா பிஇ 6 கார்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும், தட்டையான தளத்தை கொண்ட பேட்டரி கட்டமைப்புடன் (Flat floor battery pack design) இ-விடாரா வெளியாகிறது. இதே கார்கள் தான் இ-விடாராவுக்கு சந்தையில் போட்டியாளர்களாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இ-விடாராவில் இரண்டு பேட்டரி தேர்வுகளை மாருதி நிறுவனம் வழங்குகிறது. இது மட்டுமில்லாமல் 2 வீல் டிரைவ் (2WD) மற்றும் 4 வீல் டிரைவ் (4WD) வகைகளிலும் இந்த கார் அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது.
மாருதி சுசூகி இ-விடாரா காரில், லெவல்-2 அடாஸ் (Level 2 ADAS) பாதுகாப்பு அம்சமும் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதில் லேன் கீப் அசிஸ்ட், அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், அவசரகால பிரேக்கிங், 360 டிகிரி கேமரா போன்றவை அடங்கும்.
பாரத் என்கேப் (NCAP) சோதனையில் இ-விட்டாரா 5 நட்சத்திர பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டை பெற்றுள்ளது. அந்தவகையில், இதன் பாதுகாப்பு அம்சங்களாக ஏழு ஏர்பேக்குகள், எலெக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் (ESC), எலக்ட்ரானிக் பிரேக்கிங் பிரஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் (EBD) உடன் கூடிய ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (ABS), பார்க்கிங் சென்சார்கள், 360 டிகிரி கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
மாருதி சுசூகி இ-விடாரா அம்சங்கள்
இ-விடாரா 49kWh மற்றும் 61kWh திறன் கொண்ட பேட்டரி வகைகளில் இந்திய சாலைகளில் களம் காண தயாராகி வருகிறது. இதில் 49kWh பேட்டரி திறன் கொண்ட கார், 2 வீல் டிரைவ் மாடலில் மட்டுமே அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. இது 142 bhp சக்தி, 189 Nm ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் என்றும், இதன் மைலேஜ் 344 கி.மீ ஆக இருக்கும் எனவும் நிறுவனம் நெக்ஸா தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
அடுத்ததாக, 61kWh திறன்கொண்ட பேட்டரி வகை, 2 வீல் டிரைவ் மற்றும் 4 வீல் டிரைவ் ஆகிய இரண்டு மாடல்களில் அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. இதில் 2WD 172 bhp சக்தியையும், 189 Nm ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. முறையே, 4WD மாடல் 172 bhp சக்தியையும், 300 Nm ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதலாக, கரடுமுரடான காட்டு வழி பயணித்திற்காக ஒரு ஆப்-ரோடு இ-விடாரா மாடலையும் இந்திய சந்தையில் கொண்டு வர மாருதி சுசூகி முடிவு செய்துள்ளது.