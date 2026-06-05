நகரங்களின் மாசுபாட்டை குறைக்க உதவும் செயற்கை திரவ மரம் - இயற்கை மரத்திற்கு மாற்றாகுமா?
இந்த செயற்கை மரம், 15 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள நுண் துகள்களை 45 சதவீதம் முதல் 55 சதவீதம் வரை குறைக்க வாய்ப்புள்ளது என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.
Published : June 5, 2026 at 7:02 AM IST
By- இரா.சிவக்குமார்
ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு மிகவும் முக்கியமானது சுத்தமான காற்றும், தூய்மையான குடிநீரும். ஆனால், நகரங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு அது எளிதில் கிடைப்பதில்லை. வாகனங்கள் வெளியிடும் புகை, தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேற்றபடும் புகை, கழிவுகள், கட்டுமான பணிகளால் பரவும் தூசி ஆகியவற்றால் நகரங்களில் காற்று மாசு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
தற்போது நகரங்களில் அதிகரிக்கும் காற்று மாசுபாட்டை குறைப்பதற்காக 'திரவ மரம்' என்ற புதிய தொழில்நுட்பம், மத்திய பிரதேச மாநிலம், போபால் மாநகராட்சியில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது இயற்கையான மரம் அல்ல. ஆனால், காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சி, நம் சுவாசிப்பதற்குத தேவையான ஆக்சிஜனை வெளியிடுகிறது. இருப்பினும், செயற்கையான இந்த மரத்தால் எதிர்காலத்தில் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும்? எப்படி தீர்வு தரப்போகிறது என்பது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
மோசமாகும் உலக நகரங்கள்
உலகின் பல்வேறு நகரங்களின் சுற்றுச்சூழல் மிக மோசமான நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. காற்றில் நுண்துகள் மாசு PM2.5 அளவு (Particulate Matter - நுண் துகள் மாசு) இருக்க வேண்டும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.
ஆனால், கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டின் காற்று தர மாசுபாட்டு அறிக்கையின்படி, 143 நாடுகளில் 130 நாடுகள் உலக சுகாதார நிறுவனம் பரிந்துரை செய்யும் நுண்துகள் மாசுபாட்டு அளவை மீறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுள்ளது. மேலும், உலக அளவில் 14 சதவீத நகரங்கள் மட்டுமே உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தரநிலையை பூர்த்தி செய்வதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் காற்றுத்தர நிலை
இந்தியாவை பொறுத்தவரை அதிக காற்று மாசுபாடு கொண்ட நாடுகளின் வரிசையில் 6-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மேலும், காற்றில் நுண்துகள் PM2.5 அளவு 48.9 மைக்ரோ கிராமாக உள்ளது. இது உலக சுகாதார நிறுவனம் பரிந்துரைக்கும் அளவை விட 10 மடங்கு அதிகமாகும். வாகனங்கள் வெளியேற்றும் புகை, தொழிற்சாலைகள் வெளியேற்றும் புகை மற்றும் கழிவுகள், கட்டுமானப் பணிகளால் பரவும் தூசி, அனல்மின் நிலையங்கள் வெளியேற்றும் புகை, விவசாய கழிவுகள் எரிப்பு, மக்கள் அடர்த்தி அதிகரிப்பு ஆகியவை இதற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
பாதிப்பை நோக்கி தமிழக நகரங்கள்
இந்திய சராசரியைவிட தமிழகத்தில் காற்று மாசுபாட்டின் அளவு குறைவு என்றாலும், தலைநகர் சென்னையில் பல்வேறு வழிகளில் காற்று மாசுபாடு அதிகரித்து வருகிறது. கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சி, சேலம் ஆகிய நகரங்களில் காற்றின் தரம் மிதமாக இருந்தாலும், போக்குவரத்து வாகனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் நகரமயமாக்கல் ஆகியவற்றின் காரணமாக காற்று மாசுபாடு படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
போபால் மாநகராட்சியின் புதிய முயற்சி
இந்த சூழ்நிலையில்தான், காற்று மாசுபாட்டை குறைக்கும் புதிய முயற்சியாக, மத்திய பிரதேச மாநிலம், போபால் மாநராட்சிக்கு உள்பட்ட சுவாமி விவேகானந்தா பூங்காவில் இந்தியாவின் முதல் "ஆல்கா மரம்" கடந்த மே மாதம் 1-ஆம் தேதி நிறுவப்பட்டது.
இந்த ஆல்கா மரத்தில், நீருக்குள் வளரக்கூடிய நுண்ணிய பாசிகள் (மைக்ரோ ஆல்கா) வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நுண்ணிய பாசிகளில், இயற்கையான தாவரங்களைப் போன்று ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வு நடைபெறும். அப்போது, காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடை இந்த நுண்ணிய பாசிகள் உறிஞ்சிக் கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடும். இது காற்றில் கலந்துள்ள சில நுண்துகள்களின் அளவை குறைக்க உதவுகிறது. இந்த ஆல்கா மரம், திரவ மரம் அல்லது போட்டோ பையோரியாக்டர்(Photo-Bioreacto) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
நகரங்களில் இடப்பற்றாக்குறை
புதிய தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஆல்கா மரம், ஆண்டுக்கு 1.5 டன் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை உறிஞ்சிக் கொண்டு 1 டன் ஆக்சிஜனை வெளியிடும் திறன் கொண்டது. 25 ஆண்டுகள் பழமையான இயற்கை மரத்தின் உறிஞ்சும் திறனுக்கு இணையாக, இந்த செயற்கை மரத்தின் செயல்பாடு இருக்கும் என்று அதனை உருவாக்கியவர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த மரம், தன்னை சுற்றி 15 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள நுண் துகள்களை 45 சதவீதம் முதல் 55 சதவீதம் வரை குறைக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் கூறுகின்றனர்.
நகரங்களில் இயற்கை மரங்களை நடுவதற்கு இடப்பற்றாக்குறை, அதிக புகை மாசு, அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை ஆகியவற்றின் காரணமாக திரவ மரங்களை நிறுவுவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன. அதன் சோதனை முயற்சியாக போபால் மாநகராட்சியில் ஆல்கா மரம் நடப்பட்டுள்ளது.
2 ஆண்டுகள் நடந்த ஆய்வு
போபால் மாநகராட்சியில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஆல்கா மரத்தை, போபாலைச் சேர்ந்த algaetree.in என்ற நிறுவனம் உருவாக்கி உள்ளது. 50க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள், பொறியாளர்கள் இணைந்து 2 ஆண்டுகள் ஆய்வுகள் செய்து, இந்த ஆல்கா மரத்தை உருவாக்கியுள்ளதாக ஆல்காட்ரீ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நவம்பரிலேயே கேரள மீன்வளம் மற்றும் கடலியல் பல்கலைக்கழகம் (Kerala University of Fisheries and Ocean Studies - KUFOS) தனது வளாகத்தில் இதுபோன்ற திரவ மரத்தை அமைத்துள்ளது. அதேபோன்று உத்தர பிரதேச மாநிலம், நொய்டாவில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனமும் சுமார் 1,600 லிட்டர் திறன்வாய்ந்த திவர மரத்தை அமைத்துள்ளது. இந்த ஆண்டு ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள குருகிராமில் இயங்கி வரும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் வளாகத்திலும் இந்த திரவ மரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
இயற்கை மரங்களுக்குப் பதிலாக செயற்கை தொழில்நுட்பத்திலான ஆல்கா மரங்களை நடுவதால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து சூழலியல் ஆய்வாளரும், இயற்கை வேளாண் அறிஞருமான பாமயனைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்டோம்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "அதிகப்படியான எரிபொருள் பயன்பாடு, அளவு கடந்த நுகர்வு, நகர்மயமாதல் மற்றும் இயற்கை வளங்களை சுரண்டுதல் இவைதான் தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்கு அடிப்படை காரணங்களாகும். இதனை மாற்றாமல் புதிய தொழில்நுட்பங்களை நிறுவுவதன் மூலம் சிக்கலைத் தீர்க்க முடியாது.
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பாசி மரங்களை நிறுவுவதற்குப் பதிலாக பொதுப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துதல், இயற்கை மரங்களை நடுதல், ஈரநிலங்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலுக்கு மாறுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் முதலீடு செய்தால் நீண்ட கால சுற்றுச்சூழல் நன்மைகளைப் பெற முடியும்" என்றார்.
திரவ மரங்கள் மாற்றா?
மேலும் அவர் கூறுகையில், "பொதுவாக இயற்கை மரங்கள் காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடை உறிஞ்சுவதுடன் ஆக்சிஜனை வெளியிடுகிறது. அதுமட்டுமன்றி பறவைகள், பூச்சிகள் மற்றும் எண்ணற்ற நுண்ணுயிர்களுக்கு வாழ்விடமாகவும் இயற்கை மரங்கள் செயல்படுகின்றன. இயற்கை மரங்கள், நிழல் தருவதோடு மண் அரிப்பைத் தடுத்து மழைநீரை சேமிக்கவும் உதவுகின்றன. நகரங்களின் வெப்பநிலையையும் குறைக்கின்றன.
இவற்றில் எதையும் பாசி மரங்கள் செய்வதில்லை. பாசி மரங்கள் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கு தொடர்ந்து பராமரிப்பும் ஆற்றலும் தேவைப்படுகின்றன. பாசி மரங்களில், நீரைச் சுழற்றும் குழாய்கள், கண்காணிப்புக் கருவிகள், வடிகட்டும் அமைப்புகள் மற்றும் சில நேரங்களில் செயற்கை ஒளி போன்றவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், இந்த மரத்தை இயக்குவதற்கான மின்சாரம், பெட்ரோல், டீசலில் இருந்து கிடைத்தால் அது அதைவிட கொடுமையானது.
ஒரு பாசி மரத்தை உருவாக்கப்படும் பயன்படுத்தப்படும் கண்ணாடி உலோகம், பிளாஸ்டிக் மற்றும் பிற பொருட்களின் உற்பத்தி, போக்குவரத்து மற்றும் நிறுவல் செயல்முறைகள் ஆகியவற்றால் குறிப்பிட்ட அளவு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு வெளியேற்றம் நிகழ்கிறது.
இயற்கையின் பல்வேறு செயல்பாடுகளை ஒரு தனித்த தொழில்நுட்பக்கருவியால் மாற்றிவிட முடியாது. பல்லுயிர் பெருக்கம், பரஸ்பர சார்பு மற்றும் தற்சார்பு ஆகியவை சூழலியல் நினைத்தன்மையின் அடிப்படைகள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது" என்கிறார்.
பிரதமரின் வேண்டுகோள்
அமெரிக்கா - ஈரான் போர் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பெட்ரோல் தட்டுப்பாட்டைக் குறைப்பதற்கு, பொதுமக்கள் பொதுப் போக்குவரத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இதனை இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் நகரங்களின் மாசுபாட்டு சூழலுக்கும் பொருத்திப் பார்ப்பதும் அவசியமாகிறது.
(ஜூன் 5 - உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்)