கடைசியா கூகுளிடம் தஞ்சமடைந்த ஆப்பிள்! என்னென்ன மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம்?
Published : November 10, 2025 at 5:36 PM IST
ஹைதராபாத்: கூகுள் நிறுவனத்துடன் இந்திய மதிப்பில் சுமார் 88,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உடன்படிக்கையை ஆப்பிள் நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ளது.
தொழில்நுட்ப தளத்தில் ஜாம்பவனாக திகழும் கூகுள் மற்றும் ஆப்பிள் பல மேம்பட்ட அம்சங்களை வழங்குவதில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் குபெர்டினோவை தளமாகக் கொண்ட ஆப்பிள், ஐபோனுக்கான அதன் செயற்கைக்கோள் அம்சங்களை மேம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.
ப்ளூம்பெர்க்கின் மார்க் குர்மன் வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின்படி, ஆப்பிள் தங்களின் சேவைகளை மேம்படுத்த சொந்த செயற்கைக்கோள்களை நிலைநிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. தற்போது குளோபல்ஸ்டார், ஸ்பேஸ்எக்ஸ், வியாசாட், எக்கோஸ்டார் மற்றும் பிற தொலைத்தொடர்பு நிறுவன செயற்கைக்கோள்களை, தங்கள் சேவைகளுக்காக ஆப்பிள் நிறுவனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இதன் வாயிலாக, தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் அண்ட முடியாத தொலைதூர இடங்களில் கூட ஆப்பிள் போனை பயன்படுத்த ஏதுவாக அடுத்தக்கட்ட திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், ஆப்பிள் தங்கள் செயற்கைக்கோளை நிறுவினால், அதன் மேப்ஸ் செயலியை இணையம் இல்லாமல் பயன்படுத்த முடியும்.
அதுமட்டுமில்லாமல், சாதாரண குறுஞ்செய்தி வாயிலாக புகைப்படங்களை அனுப்புவது, தொலைத்தொடர்பு சேவை இல்லாத இடத்தில் இருந்து குறுஞ்செய்தி அனுப்புவது போன்ற செயல்பாடுகளும் சாத்தியப்படும் என்று மார்க் குர்மன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கூகுள் உடன் கூட்டணி
மேலும், தங்களின் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடாக இருக்கும் ‘சிரி’ வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் சேவையை மேம்படுத்த, கூகுள் நிறுவனத்தின் ‘ஜெனினை’ சேவையுடன் ஆப்பிள் கூட்டணி வைத்துள்ளது.
இந்த தகவலை பகிர்ந்துள்ள மார்க், இந்த கூட்டாண்மையின் மதிப்பு சுமார் ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார். அதன் இந்திய மதிப்பு சுமார் 8 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் இருக்கும் என்பதில் இருந்து, இந்த கூட்டணியின் முக்கியத்துவத்தை நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
ஜெமினை உடன் இணைக்கப்பட்ட ‘சிரி’ செயல்பாடுகள் மேம்பட்டதாக இருக்கும் என்று ஆப்பிள் நிறுவனம் நம்புகிறது. இதற்கு, கூகுள் வசமுள்ள பெருந்திரள் தரவுகள் தான் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இரண்டு தொழில்நுட்ப சேவைகள் இணையும்போது, மக்களுக்கு மொபைல் சேவைகளில் இன்னும் கூடுதல் அனுபவத்தை வழங்க முடியும் என்று குபெர்டினோவை தலைமையாகக் கொண்ட டெக் நிறுவனம் நம்புகிறது.
மேலும், கூகுள் ஜெமினை உடன் கொண்ட உடன்படிக்கையின் காரணமாக, ஆப்பிள் நிறுவனம் சந்தையில் விற்பனை செய்துவரும் வீட்டு உபயோக தொழில்நுட்ப கேட்ஜெட்ஸுகளான ஆப்பிள் டிவி, ஹோம்பாட் மினி, ஹோம் ஹப் போன்றவைகள் இன்னும் துல்லியமான தகவல்களை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.