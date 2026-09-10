ஐபோன் டுயோ: சந்தையில் கால்பதித்த 3 லட்ச ரூபாய் ஆப்பிள் ஃபோல்டபிள் ஃபோன்
ஐபோன் டுயோவின் வெளித்திரை வெறும் 5.4 அங்குலம் தான். இது சூப்பர் ரெட்டினா XDR தரத்தில், செராமிக் பாதுகாப்புடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 10, 2026 at 12:14 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபோன் டுயோ எனும் தனது முதல் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போனை ஆப்பிள் நிறுவனம் டெக் சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
மடிக்கக்கூடிய; அதாவது ஃபோல்டபிள் போன்களின் ராஜாவாக இருக்கும் சாம்சங் நிறுவனத்திற்கு நேரடி சந்தை போட்டியாளராக ஆப்பிள் நிறுவனம் இருந்து வருகிறது. ஆப்பிள் ஐபோன்கள் உலகளவில் பயனர்கள் மனதை கொள்ளையடித்திருந்தாலும், சாம்சங் போன்று மடிக்கக்கூடிய போன்களை வெளியிடவில்லை என பயனர்கள் மத்தியில் ஒரு அதிருப்தி இருந்தது. அது தற்போது ஐபோன் டுயோ (iPhone Duo) மாடலால் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
தனது மடிக்கக்கூடிய போன்கள் வரிசையில் முதல் பதிப்பை வெளியிட்டு பயனர்களுக்கு ஆப்பிள் நிறுவனம் பரவசமூட்டி இருக்கிறது. டுயோ போனில் 2nm அளவுள்ள ஏ20 ப்ரோ சிப்செட், இரண்டு 48 மெகாபிக்சல் கேமரா சென்சார்கள், சூப்பர் ரெட்டினா XDR திரை என பல அம்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஐபோன் டுயோ விலை
ஆப்பிள் ஐபோன் டுயோ ஸ்மார்ட்போன் 4 வகைகளில் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது. அதில் அடிப்படை மாடலான 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வகையின் விலை ரூ. 2.99 லட்சம் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முறையே, 512ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ரூ. 3.24 லட்சத்திற்கும், 1டிபி (TB/டெராபைட்) ரூ. 3.74 லட்சத்திற்கும், 2டிபி வேரியண்டு ரூ. 4.49 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாக ஆப்பிள் இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
|வகை
|விலை
|விற்பனை
|256ஜிபி
|ரூ. 2,99,900
அக்டோபர் 16 முதல் முன்பதிவு
அக்டோபர் 23 முதல் விற்பனை
|512ஜிபி
|ரூ. 3,24,900
|1டிபி
|ரூ. 3,74,900
|2டிபி
|ரூ. 4,49,900
வாடிக்கையாளர்கள் அக்டோபர் 16 அன்று மாலை 5:30 மணிமுதல் ஐபோன் டுயோ மொபைலை முன்பதிவு செய்யலாம் எனவும், அவர்களுக்கு அக்டோபர் 23 முதல் மடிக்கக்கூடிய ஆப்பிள் போன் விநியோகிக்கப்படும் என்றும் நிறுவனம் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ஐபோன் டுயோ அம்சங்கள்
புதிய ஐபோன் டுயோவின் வடிவமைப்பு குறித்து தான், பயனர்கள் மத்தியில் அதிகம் பேசப்பட்டு வருகிறது. அதன் திரை மற்றும் கட்டமைப்பு ஒரு கடவுச்சீட்டு அளவில் இருப்பதாக பயனர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
பொதுவாக மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன்களின் வெளித்திரை நீட்டமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், ஐபோன் டுயோவின் வெளித்திரை வெறும் 5.4 அங்குலம் தான். இது சூப்பர் ரெட்டினா XDR தரத்தில், செராமிக் பாதுகாப்புடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அப்படியே, போனைத் திறந்தால் உள்பக்கம் 7.6 அங்குல அளவுகொண்ட பெரிய திரையை அதே சூப்பர் ரெட்டினா XDR தரத்தில் ஆப்பிள் கொடுத்துள்ளது.
ஐபோன் டுயோ போனை திறம்பட இயக்க, மிகச்சிறிய 2nm (நானோமீட்டர்) அளவுள்ள மேம்பட்ட ஏ20 ப்ரோ 6 கோர் சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், புகைப்பட பிரியர்களை எப்போதும் மகிழ்விப்பது போல, இதிலும் இரட்டை 48 மெகாபிக்சல் சென்சாரை ஆப்பிள் நிறுவியுள்ளது. அதில் ஒன்று முதன்மை சென்சாராகவும், மற்றொன்று ஃபியூஷன் அல்ட்ரா வைட் லென்சாகவும் இடம்பெற்றுள்ளன. செல்ஃபி பிரியர்களுக்குக்கென 12 மெகாபிக்சல் கேமராவையும் ஐபோன் டுயோ கொண்டுள்ளது.
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பேட்டரியை பொறுத்தவரை, உள் திரையில் 31 மணிநேரமும், வெளித்திரையில் 44 மணிநேரமும் வீடியோவை பார்த்து மகிழலாம் என ஆப்பிள் உறுதி அளித்துள்ளது. மேலும், 5 நிமிடம் சார்ஜ் செய்தால், 5 மணிநேரம் வரை வீடியோக்களை பார்க்கலாம் எனவும் நிறுவனம் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. இவ்வளவு அம்சங்களை கொண்டிருக்கும் ஐபோன் டுயோ ஐஓஎஸ் 27 இயங்குதள பதிப்பின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது.
தற்போது சந்தையில் மாஸ்டர்களாக இருக்கும் சாம்சங் கேலக்சி Z ஃபோல்டு 8, கூகுள் பிக்சல் ப்ரோ ஃபோல்டு, ஒன்பிளஸ் ஓபன், ஒப்போ ஃபைண்டு என் சீரிஸ் ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களுடன் ஆப்பிள் ஐபோன் டுயோ நேரடி போட்டியை சந்திக்கும்.