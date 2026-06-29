ஆப்பிள் 18 சீரிஸ் அறிமுகம் எப்போது? இதோட விலையும் உயர போகுதா?
ரூ.1.22 லட்சம் முதல் ரூ. 1.32 லட்சம் வரையிலான விலையில் அது விற்பனைக்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : June 29, 2026 at 7:37 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆப்பிள் 18 சீரிஸ் வருகின்ற செப்டம்பர் 8 இல் அறிமுகமாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஆப்பிள் ஐபோன் 18 சீரிஸ் (Apple iPhone 18 Series) வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் அறிமுகமாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஆனால், இதன் துல்லியமான அறிமுக தேதியை இன்னும் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவிக்கவில்லை. தற்போது கிடைத்திருக்கும் தகவல்களின்படி, செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி புதிய ஐபோன் 18 சீரிஸ் வெளியீடு அரங்கேற இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
அதேவேளையில் நிதி, மென்பொருள், தரவு மற்றும் ஊடக சேவைகளை வழங்கி வரும் பன்னாட்டு நிறுவனமான ப்ளூம்பெர்க் (Bloomberg)-இன் நிர்வாக ஆசிரியர் மார்க் குர்மேன், அமெரிக்கத் தொழிலாளர் தினம் அல்லது அதற்கு அடுத்த நாளில் புதிய 18 சீரிஸ் வெளியீடு செய்யப்படலாம் என எதிபார்ப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
விடுமுறை மற்றும் பண்டிகை நாளில் நடைபெறும் விற்பனையை முன்னிட்டு அந்த நாளில் புதிய 18 சீரிஸை அறிமுகம் செய்ய நிறுவனம் திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் அவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். நிறுவனத்தின் முதல் ஃபோல்டபிள் போனாக அறியப்படும் ஐபோன் அல்ட்ரா (iPhone Ultra), ஐபோன் 18 ப்ரோ (iPhone 18 Pro) மற்றும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் (iPhone 18 Pro Max) ஆகியவையே செப்டம்பர் 8 அன்று வெளியிடப்பட உள்ளது.
ஆப்பிள் நிறுவனம் சமீபத்தில் அதன் குறிப்பிட்ட சில தயாரிப்புகளின் விலையை உயர்த்தியது. அந்தவகையில், மேக் (Mac), மேக்புக் (MacBook), ஐேபேட் (iPad), ஆப்பிள் டிவி (Apple TV) மற்றும் விஷன் ப்ரோ (HomePod) ஆகிய தயாரிப்புகளின் விலையையே ஆப்பிள் உயர்த்தியது. 20 சதவீதம் முதல் 42 சதவீதம் வரை விலையை உயர்த்தி நிறுவனம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டது.
இந்த விலை உயர்விற்கு ஏஐ பயன்பாடு பன்மடங்காக உயர்ந்திருப்பதால், அதிவேக செயல்திறன் கொண்ட சிப்-களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. ஆகையால், இந்த சிப்-களின் விலை எதிர்பார்த்திராத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனாலேயே விலை உயர்வை மேற்கொண்டதாக ஆப்பிள் தெரிவித்திருந்தது.
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ஆகையால், விரைவில் விற்பனைக்கு வர இருக்கும் ஐபோன் 18 சீரிஸ்-இன் விலையும் சற்றே உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சுமார் 200 அமெரிக்க டாலர்கள் உயர்ந்த நிலையில் புதிய ஐபோன் 18 சீரிஸ் விற்பனைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
அந்த வகையில், ரூ. 1.22 லட்சம் முதல் ரூ.1.32 லட்சம் வரையிலான விலையில் அது விற்பனைக்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கும் வசதிக் கொண்ட ஐஃபோன் அல்ட்ரா ரூ.2.36 லட்சம் முதல் ரூ.2.83 லட்சம் வரையிலான விலையில் விற்பனைக்கு வரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.