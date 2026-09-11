ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் அறிமுகம் செய்தது ஆப்பிள் நிறுவனம்
இந்த செல்போன்களுடன் சேர்த்து ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 12 (ரூ. 56,900) மற்றும் ஆப்பிள் வாட்ச் அல்ட்ரா 4 (ரூ. 1.09 லட்சம்) ஆகியவற்றையும் ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
Published : September 11, 2026 at 9:57 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐபோன் பிரியர்களின் மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பான ஐபோன் 18 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகியவற்றை ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
ஆப்பிள் நிறுவனம் அதன் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஐபோன் 18 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகியவற்றை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதுவரை எந்தவொரு ஐபோனிலும் வழங்காத வகையிலான அதிக திறன் கொண்ட பேட்டரிகளை இதில் வழங்கியுள்ளதாக ஆப்பிள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுதவிர, மேம்படுத்தப்பட்ட கேமிராக்கள், மேம்பட்ட ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் (Apple Intelligence), செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் சிரி (Siri) வாய்ஸ் அசிஸ்டென்ட் ஆகியவற்றையும் இந்த புதிய மாடல்களில் வழங்கியிருப்பதாக ஆப்பிள் அறிவித்துள்ளது.
விலை விபரம்
ஐபோன் 18 ப்ரோ நான்கு விதமான ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்களில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும். 256 ஜிபி, 512 ஜிபி, 1 டிபி மற்றும் 2 டிபி ஆகிய தேர்வுகளிலேயே அது விற்பனைக்கு வந்திருக்கிறது. இவை ரூ. 1.64 லட்சம், ரூ. 1.89 லட்சம், ரூ. 2.39 லட்சம், ரூ. 3.14 லட்சம் என ஸ்டோரேஜ்-க்கு ஏற்ப விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ்-ம் நான்கு விதமான ஆப்ஷன்களிலேயே விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. அந்தவகையில், 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட ஆப்ஷனுக்கு ரூ. 1.79 லட்சமும், 512 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட தேர்வுக்கு ரூ. 2.04 லட்சமும், 1 டிபி ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷனுக்கு ரூ. 2.54 லட்சமும், 2 டிபி-க்கு ரூ. 3.29 லட்சமும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்கள் கைகளை எப்போது வந்து சேரும்?
இரண்டிற்குமான ப்ரீ புக்கிங் பணிகள் நாளை மறுநாள் (செப்டம்பர் 12) தொடங்க உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக செப்டம்பர் 18 முதல் அது சந்தையில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். ஆகையால், தற்போது விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அது வாடிக்கையாளர்களின் கைகளுக்கு வரும் செப்டம்பர் 18 ஆம் முதலே கிடைக்க உள்ளது.
சிறப்பம்சங்கள்
இந்த செல்போன்கள் நீடித்து உழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆப்பிள் நிறுவனம் ஐபோன் 18 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகிய இரண்டின் பாடியையும் அலுமினியத்தால் தயார் செய்துள்ளது. அத்துடன், சிறந்த திரை அனுபவத்திற்காக சூப்பர் ரெடினா எக்ஸ்டிஆர் ஓஎல்இடி டிஸ்பிளே, ப்ரோ-மோஷன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் எப்போதும் இயக்கத்திலேயே இருக்கும் மோடுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திரையின் அளவைப் பொருத்த வரையில் ஐபோன் 18 ப்ரோ 6.3 இன்ச் என்கிற அளவிலும், ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் 6.9 இன்ச் என்கிற அளவிலும் உள்ளது. இத்துடன், ஆப்பிளின் லேட்டஸ்ட் ஏ20 ப்ரோ சிப்செட், டிஎஸ்எம்சி-யின் 2 நானோமீட்டர் புராசஸ் ஆகிய சிறப்புகளையும் கொண்டதாக இந்த புதிய செல்போன் மாடல்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மூன்று 48 பிக்செல் கேமிரா
மேலும், கேமிராக்களையும் தற்போது சந்தையில் விற்பனையில் உள்ள செல்போன்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில் ஆப்பிள் வழங்கியிருக்கிறது. அந்தவகையில், செல்போனின் பின்பக்கத்தில் மூன்று கேமிராக்களும், முன்பக்கத்தில் ஒரு கேமிராவும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பின்பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் மூன்றுமே 48 மெகாபிக்சல் கேமிராக்கள் ஆகும். முன் பக்கத்தில் 18 மெகாபிக்சல் கேமிரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
43 மணி நேரம் சார்ஜ் நிற்கும்
இதன் பேட்டரியை ஒரு முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 43 மணி நேரங்கள் நீடித்து உழைக்கும். அதேவேளையில், வீடியோ உள்ளிட்டவற்றை பார்த்து பயன்படுத்தினால் அதிகபட்சம் 29 மணி நேரம் வரை சார்ஜ் நிற்கும் என ஆப்பிள் தெரிவித்துள்ளது. இந்த பேட்டரியை ஃபாஸ்ட் வயர்டு சார்ஜரில் வைத்து சார்ஜ் செய்தால் வெறும் 15 நிமிடங்களிலேயே 50 சதவீதம் ஏறிவிடும் என்றும் ஆப்பிள் தெரிவித்திருக்கிறது.
ஆப்பிள் வாட்ச் அறிமுகம்
இந்த செல்போன்களுடன் சேர்த்து ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 12 (ரூ. 56,900) மற்றும் ஆப்பிள் வாட்ச் அல்ட்ரா 4 (ரூ. 1.09 லட்சம்) ஆகியவற்றையும் ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதுதவிர, ஏர்பாட் 5 இயர்பட் (ரூ. 14,900), செல்போனுக்கான சிலிக்கான் மற்றும் டெக்ஓவன் கேஸ் ஆகியவற்றையும் ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. தொடர்ந்து, கிராஸ்பாடி ஸ்டிராப்கள், விரிஸ்ட் ஸ்ட்ராப் மற்றும் ஃபைன்ஓவன் வால்லட்டுகள் ஆகியவையும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
|விலை விபரம் பட்டியலாக
|செல்போன் 18 ப்ரோ
|வேரியண்ட்
|விலை
|எப்போது கைகளுக்கு வந்து சேரும்
|256 ஜிபி
|ரூ. 1,64,900
ப்ரீ புக்கிங் தொடங்கும் நாள்: செப்டம்பர் 12
கைகளுக்கு கிடைக்கும் நாள்: செப்டம்பர் 18
|512 ஜிபி
|ரூ. 1,89,900
|1 டிபி
|ரூ. 2,39,900
|2 டிபி
|ரூ. 3,14,900
|iPhone 18 Pro Max
|256 ஜிபி
|ரூ. 1,79,900
ப்ரீ புக்கிங் தொடங்கும் நாள்: செப்டம்பர் 12
கைகளுக்கு கிடைக்கும் நாள்: செப்டம்பர் 18
|512 ஜிபி
|ரூ. 2,04,900
|1 டிபி
|ரூ. 2,54,900
|2 டிபி
|ரூ. 3,29,900