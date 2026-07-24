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நாங்க மட்டும் சும்மாவா! ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஐபோன் 17 விலையை உயர்த்த ஆப்பிள் திட்டம்

ஆப்பிள் நிறுவனம் ஐபோன் 17 சீரிஸின் கீழ் ஐபோன் 17இ (iPhone 17e), ஐபோன் 17 (iPhone 17) மற்றும் ஐபோன் 17 ப்ரோ (iPhone 17Pro) ஆகிய மாடல்களை விற்பனைக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

ஆப்பிள் ஐபோன் 17 விலை உயர்வு
ஆப்பிள் ஐபோன் 17 விலை உயர்வு (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 5:59 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் ஆகஸ்டு முதல் வாரத்தில் ஐபோன் 17 சீரிஸ் விலை உயர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

உலக புகழ்பெற்ற தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஆப்பிள் (Apple), அண்மையில் அதன் பெரும்பாலான தயாரிப்புகளின் விலையை உயர்த்தி நடவடிக்கை மேற்கொண்டது. ஆனால், ஐபோன்களின் விலை மட்டும் உயர்த்தப்படவில்லை. பிற மொபைல் நிறுவனங்கள் தங்களின் ஸ்மார்ட்போன் விலையை உயர்த்தி வரும் நிலையில், தற்போது வரை ஐபோன்கள் எந்தவொரு விலை மாற்றமும் இன்றி விற்பனைச் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த சூழலில், ஆப்பிள் ஐபோன்களின் விலை விரைவில் உயர இருப்பதாக டெக் டிப்ஸ்டர் (Tech Tipster) என அழைக்கப்படும் பிரபல இந்திய தொழில்நுட்ப தகவல்களை முன்கூட்டியே பகிரும் அபிஷேக் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஆப்பிள் நிறுவனம் அதன் ஐபிளானட் (iPlanet) டீலர்களுக்கு ஆகஸ்டு முதல் வாரத்தில் இருந்து ஐபோன் 17-ஐ ரூ. 94,990-க்கு விற்பனைச் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த ஐபோன் ரூ. 82,990-க்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இப்போது ரூ. 12 ஆயிரம் வரை விலை உயர்வு செய்யப்பட உள்ளது. இதேபோல், ஆப்பிள் நிறுவனம் விரைவில் புதிய ஸ்டாக்குகளை டீலர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் அனுப்பத் திட்டமிட்டுள்ளது" என கூறியுள்ளார்.

டெக் டிப்ஸ்டர் அபிஷேக் யாதவ் வெளியிட்டிருக்கும் இந்த தகவல் வாயிலாக, விரைவில் ஐபோனின் புதிய ஸ்டாக்குகள் விற்பனைக்காக இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இந்தியாவில் இப்போதைய நிலவரப்படி ஐபோன் 17 இன் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடுகள் நிலவும் சூழல் உள்ளது. இந்த தட்டுப்பாட்டை நீக்கும் விதமாகவே புதிய ஸ்டாக்குகள் விரைவில் அனுப்பப்பட உள்ளன.

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அதேநேரத்தில், விலை உயர்வு மற்றும் புதிய ஸ்டாக்குகள் டீலர்களுக்கு அனுப்புவது குறித்து ஆப்பிள் நிறுவனம் தரப்பில் இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை. எனினும், சந்தையில் இருக்கும் பெரும்பாலான மொபைல் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தங்களின் ஸ்மார்ட்போன் விலையை உயர்த்தி வருகிறது.

அந்தவகையில், ஆப்பிள் ஐபோன் விலையேற்றம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தற்போதைய நிலவரப்படி இந்தியாவில் ஆப்பிள் நிறுவனம் ஐபோன் 17 சீரிஸின் கீழ் ஐபோன் 17இ (iPhone 17e), ஐபோன் 17 (iPhone 17) மற்றும் ஐபோன் 17 ப்ரோ (iPhone 17 Pro), ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் (iPhone 17 Pro Max) ஆகிய மாடல்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதில் ஐபோன் 17 இ ரூ. 64,900, ஐபோன் 17 ரூ. 82,900 மற்றும் ஐபோன் 17 ப்ரோ ரூ. 1,34,900 என்கிற ஆரம்ப விலையில் விற்பனைக்கு ஆப்பிள் தளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்டியல் விலையில் இருந்து, இன்னும் விலையை அதிகரிக்க ஆப்பிள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாக அபிஷேக் யாதவ் கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

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