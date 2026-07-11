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ஐபோன் ரகசியங்கள் திருட்டு |ஓபன்ஏஐ நிறுவனத்தை நீதிமன்றத்திற்கு இழுத்த ஆப்பிள்

50 ஆண்டு கால வரலாற்றில், தன்னுடன் இணைந்து பணியாற்றிய ஒரு நிறுவனத்திற்கு எதிராக ஆப்பிள் நிறுவனம் வழக்கு தொடர்ந்தது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 11:04 AM IST

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கலிபோர்னியா: உலகின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஆப்பிள், சாட்ஜிபிடி செயலியை உருவாக்கிய ஓபன்ஏஐ (OpenAI) நிறுவனம் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் (Apple Intelligence) மற்றும் சிறி (Siri) மேம்பாட்டிற்காக இணைந்து செயல்பட்ட இந்த இரு பெரும் நிறுவனங்களுக்கு இடையே வெடித்த மோதல் சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆப்பிள் நிறுவனம் தாக்கல் செய்துள்ள அந்த மனுவில், "ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் ஆப்பிள் ஊழியர்களை திட்டமிட்டுத் தன் பக்கம் இழுத்து வருகிறது. அவர்கள் மூலம் நிறுவனத்தின் ரகசியத் தகவல்களை பெற்றுள்ளது. இதுவரை சுமார் 400 ஆப்பிள் ஊழியர்களை ஓபன்ஏஐ வேலைக்கு எடுத்துள்ளது" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஆப்பிள் நிறுவனத்தில் இருந்து விலகும் போது எப்படி ரகசியக் கோப்புகளை திருடி வர வேண்டும் என்று ஊழியர்களுக்கு ஓபன்ஏஐ நிறுவனமே பயிற்சி அளித்துள்ளது என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கில் ஓபன்ஏஐ நிறுவனத்துடன் சேர்த்து அதன் முக்கியப் பொறுப்பில் இருக்கும் இரண்டு முன்னாள் ஆப்பிள் ஊழியர்கள் மீதும் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ஆப்பிள் நிறுவனத்தில் ஐபோன் (iPhone) மற்றும் ஆப்பிள் வாட்ச் (Apple Watch) தயாரிப்புகளின் வடிவமைப்புத் துணைத் தலைவராக இருந்தவரும், தற்போது ஓபன்ஏஐ நிறுவனத்தின் முதன்மை ஹார்டுவேர் அதிகாரியுமான டாங் டான், நேர்காணலின் போது, ஆப்பிளின் புதிய பாகங்களை நேரிடையாக எடுத்து வந்து காண்பிக்குமாறு ஊழியர்களை கேட்டுக் கொண்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் மூத்த மின் பொறியாளர் சாங் லியு என்பவர் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மடிக்கணினியை ஒப்படைக்காமல், நெட்வொர்க்கில் உள்ள குறைபாடுகளை பயன்படுத்தி பல ரகசிய ஹார்டுவேர் கோப்புகளை தரவிறக்கம் செய்ததாகவும் அந்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், "ஆப்பிள் குழுமத்தின் கடின உழைப்பையும் புதுமைகளையும் நாங்கள் எப்போதும் பாதுகாப்போம்" என்று ஆப்பிள் செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்பிளின் ரகசிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி ஓபன்ஏஐ தயாரிக்கும் புதிய சாதனங்களின் வடிவமைப்பை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றும், இதற்கான இழப்பீட்டை ஓபன்ஏஐ வழங்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனம் கோரியுள்ளது.

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இந்த புகாருக்கு ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் மறுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக பேசிய அந்த நிறுவனத்தில் செய்தித் தொடர்பாளர் ட்ரூ புசாடெரி, "மற்ற நிறுவனங்களின் வர்த்தக ரகசியங்களில் எங்களுக்கு எந்த ஆர்வமும் இல்லை. உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் புதுமையான தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதில் மட்டுமே நாங்கள் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

50 ஆண்டு கால வரலாற்றில், தன்னுடன் இணைந்து பணியாற்றிய ஒரு நிறுவனத்திற்கு எதிராக ஆப்பிள் நிறுவனம் வழக்கு தொடர்ந்தது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

OPENAI STEAL TRADE SECRETS
APPLE OPENAI TRADE SECRETS
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