ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ் 2: ஐபோன் 16 மொபைலின் விலை கொடுத்து இந்த ஹெட்ஃபோனை ஏன் வாங்க வேண்டும்?
ஆடியோவுக்கென பெயர்பெற்ற சோனி, போஸ், செனைசர் போன்ற நிறுவனங்களின் ஹெட்ஃபோன்கள் அதிக அம்சங்களுடன், மேம்பட்ட பேட்டரி திறனுடன் சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : March 17, 2026 at 6:42 PM IST
ஹைதரபாத்: புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ் 2 இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
ஆப்பிள் பயனர்களுக்காகவே, பிரத்யேகமாக டியூன் செய்யப்பட்ட ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன், அடாப்டிவ் ஒலியமைப்பு, வாய்ஸ் ஐசொலேஷன் போன்ற மேம்பட்ட அம்சங்களுடன் ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ் 2 வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரும்பாலான இசைப்பிரியர்களின் தாகத்தை இந்த கேட்ஜெட் நிவர்த்தி செய்யும் என்றாலும், இதன் விலை ஐபோன் 16 மாடலை ஒத்திருப்பதாக பயனர்கள் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளனர்.
ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ் 2 (AirPods Max 2) மாடல் ஹெட்ஃபோனின் விலை ரூ. 67,900 முதல் தொடங்குகிறது. இது மிட்நைட், ஸ்டார்லைட், ப்ளூ, பர்பிள், ஆரஞ்சு ஆகிய ஐந்து வண்ணங்களில் விற்பனைக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது. இந்த புதிய ஹெட்ஃபோன்கள் இந்தியா உள்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்கள் மார்ச் 25, 2026 முதல் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் பிரத்யேக இணையதளத்தில் அல்லது ஆப்பிள் ஸ்டோர் செயலி வாயிலாக புதிய ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ் 2 ஹெட்ஃபோனை வாங்கிக்கொள்ள முடியும். அதேபோல அருகிலுள்ள ஆப்பிள் ஸ்டோர்களிலும் புதிய ஹெட்ஃபோனை கட்டணம் செலுத்தி முன்பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ் 2 சிறப்பம்சங்கள்
புதிய H2 சிப் உடன் மேம்பட்ட இரைச்சல் நீக்கம் (ANC): ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ் 2, முந்தைய மாடலில் இருந்த எச்1 சிப்பிற்குப் பதிலாக நவீன 'எச்2 சிப்' மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது பழைய மாடலை விட 1.5 மடங்கு அதிகத் திறனுடன் சுற்றுப்புறச் சத்தத்தைக் குறைக்கும் வசதியைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக விமான இயந்திரங்களின் சத்தம் மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்தின் போது ஏற்படும் இரைச்சல்களை மிகச்சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தி, தெளிவான ஒலியைக் கேட்க உதவுகிறது.
இயற்கையான ஒலி: இதன் 'டிரான்ஸ்பரன்சி மோடு' (Transparency mode) புதிய டிஜிட்டல் சிக்னல் பிராசஸிங் தொழில்நுட்பத்துடன் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது பயனர்கள் ஹெட்ஃபோனை அணிந்திருக்கும் போதே சுற்றுப்புறச் சத்தத்தை மிகவும் இயற்கையாகக் கேட்க வழிவகை செய்கிறது. இதன் மூலம் இசையைக் கேட்டுக்கொண்டே தங்களைச் சுற்றியுள்ள சூழலையும் கவனிக்க முடியும்.
உயர்தர ஆடியோ அனுபவம்: இதில் உள்ள புதிய டைனமிக் ரேஞ்ச் ஆம்ப்ளிஃபையர் (Dynamic range amplifier) மூலம் மிகத் தெளிவான ஒலியை கேட்கலாம். ஸ்பேஷியல் ஆடியோ (Spatial Audio) வசதியும் இதில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக யுஎஸ்பி-சி கேபிள் மூலம் இணைக்கும்போது, 24-பிட்/48 kHz தரத்தில் லாஸ்லெஸ் (Lossless) ஆடியோவை பயனர்கள் கேட்டு மகிழலாம். மேலும், இதில் குறைவான 'லேட்டன்சி' (Latency) இருப்பதால் ஐபோன் மற்றும் மேக் கணினிகளில் கேம் விளையாடும்போது காட்சிக்கு நிகரான ஒலியின் வெளிப்பாடு மிகத்துல்லியமாக இருக்கும்.
தொழில்நுட்ப அம்சங்கள்: அடாப்டிவ் ஆடியோ (Adaptive Audio), கான்வர்சேஷன் அவேர்னஸ் (Conversation Awareness) மற்றும் வாய்ஸ் ஐசோலேஷன் (Voice Isolation) போன்ற நவீன வசதிகள் இதில் உள்ளன. மிக முக்கியமாக, நேரடி மொழிபெயர்ப்பு (Live Translation) வசதியும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது (இது சில மொழிகளுக்கு மட்டும் பொருந்தும்). இவற்றுடன் லவுட் சவுண்ட் ரிடக்ஷன் மற்றும் பர்சனலைஸ்டு வால்யூம் போன்ற அம்சங்களும் பயனர்களுக்குச் சிறந்த அனுபவத்தைத் தருகின்றன.
கூடுதல் வசதிகள்: ஹெட்ஃபோனில் உள்ள 'டிஜிட்டல் கிரவுன்' (Digital Crown) பட்டனைப் பயன்படுத்தி, ஐபோன் அல்லது ஐபேடில் கேமரா ஆப் மூலம் புகைப்படங்கள் எடுக்கவும் வீடியோக்களைப் பதிவு செய்யவும் முடியும். மேலும், தலையை அசைப்பதன் மூலம் 'சிரி' (Siri) உடன் உரையாடும் வசதி இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதைவிட விலை மலிவான ஆடியோவுக்கென பெயர்பெற்ற நிறுவனங்களின் சோனி WH-1000XM6, போஸ் QC அல்ட்ரா (2nd Gen), செனைசர் மொமென்டம் 4 போன்ற ஹெட்ஃபோன்கள் அதிக அம்சங்களுடன், மேம்பட்ட பேட்டரி திறனுடன் சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அந்தவகையில், புதிய ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் மேக்ஸ் 2 தன் நிலையை சந்தையில் எப்படி தக்கவைத்துக் கொள்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.