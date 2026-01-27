ETV Bharat / technology

குடிநீர் சுத்திகரிப்பில் குளோரினுக்கு மாற்றாக புதிய முறை - அண்ணா பல்கலைக்கழக கண்டுபிடிப்பு எந்த அளவிற்கு சிறந்ததாக இருக்கும்?

இந்த தொழில்நுட்பத்தை செயல்படுத்த செலவு குறைவாக இருக்கும். இந்த முறையை மேல்நிலை குடிநீர் தேக்க தொட்டிகளில் பயன்படுத்தினால் முழுமையாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை பொதுமக்களுக்கு வழங்க முடியும் என்று பேராசிரியை கண்மணி தெரிவித்தார்.

குளோரினேற்ற முறைக்கு மாற்றாக ஓசோனேற்ற முறை
குளோரினேற்ற முறைக்கு மாற்றாக ஓசோனேற்ற முறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 7:41 PM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 7:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

- By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

"குளோரின் அடிப்படையிலான கிருமிநீக்கம் அதிக துணை வேதிப்பாெருட்களை உருவாக்கியது கண்டறியப்பட்டது. ஆனால், கதிர்வீச்சு முறையை பயன்படுத்தும் போது துணை வேதிப்பொருட்கள் உருவாவது குறைவாகவே இருந்தது. ஓசோனேற்ற முறையில் அது இன்னும் குறைவாக இருப்பது தெரிய வந்தது" என பேராசிரியை கண்மணி தெரிவித்தார்.

இந்தூர்... மத்தியப் பிரதேசத்தின் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்று... நாட்டின் தூய்மையான நகரம் என்று 8 முறை விருது பெற்ற இங்கு அண்மையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. அங்கு பகிரத்புரா என்னும் பகுதியில் விநியோகம் செய்யப்பட்ட சுகாதாரமற்ற குடிநீரை பருகிய 8 பேர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர். மேலும் 100-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். இந்த சம்பவம், நாம் குடிக்கும் நீர் சுகாதாரமானதா என்ற கேள்வியை நம்முள் எழுப்பியது என்றால் மிகையல்ல.

மனிதன் ஆரோக்கியமாக வாழ சுத்தமான காற்று மட்டுமல்ல குடிக்கும் நீரும் சுகாதாரமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். சுகாதாரமற்ற நீரை அருந்தும் போது வயிற்றுப்போக்கு, காலரா, சீதபேதி, டைபாய்டு, குடல் புழு தொற்றுகள் மற்றும் போலியோ உள்ளிட்ட நோய்கள் தாக்குகின்றன. இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 37.7 மில்லியன் மக்கள் சுகாதாரமற்ற நீரை அருந்துவதால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். மேலும் கிட்டத்தட்ட 7,80,000 மரணங்கள் நிகழ்வதாகவும் புள்ளிவிவரங்கள் அதிர்ச்சி தருகின்றன.

குடிநீரை சுத்திகரிக்கும் அண்ணா பல்கலைக்கழக கண்டுபிடிப்பு
குடிநீரை சுத்திகரிக்கும் அண்ணா பல்கலைக்கழக கண்டுபிடிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேசிய நீர்த் தர மேலாண்மைத் திட்டம் 2020 தெரிவித்த தகவல்களின் படி ராஜஸ்தான், பீகார், குஜராத், தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா உள்ளிட்ட பெரும்பாலான மாநிலங்களில் மக்கள் பருகும் குடிநீரில் கோலிஃபாரம் பாக்டீரியா அளவுக்கு அதிகமாக இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாம் பயன்படுத்தும் நீரானது முறையாக சுத்திகரிக்கப்படுவது அவசியம்.

குளோரினேற்ற முறை மூலம் நீரானது சுத்திகரிக்கப்பட்டு கிருமிநீக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் இந்த முறையில் கிருமிகளை முழுமையாக அழிக்க முடிவதில்லை. எனவே இந்த பாரம்பரியான குளோரினேற்ற சுத்திகரிப்பு முறைக்கு மாற்றாக, குறைந்த செலவில் குடிநீரிலுள்ள கிருமிகளை அழிக்கும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கண்டுபிடித்திருக்கிறது.

இது குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக சிவில் இன்ஜினியரிங் துறை துணைத் தலைவர் கண்மணி, ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். அப்போது அவர், நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் குளோரின் பயன்படுத்தப்படுவதால் ஏற்படும் அபாயங்கள், அதனுடன் பயன்படுத்தப்படும் ரசாயனங்களால் ஏற்படும் தீங்குகள், பாதுகாப்பான முறையில் நீர் சுத்திகரிப்புக்கான மாற்று முறைகள் குறித்து விளக்கினார்.

அண்ணா பல்கலைக்கழக சிவில் இன்ஜினியரிங் துறை துணைத் தலைவர் கண்மணி
அண்ணா பல்கலைக்கழக சிவில் இன்ஜினியரிங் துறை துணைத் தலைவர் கண்மணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் குளோரின் பயன்பாடு மற்றும் அபாயங்கள்

இந்தியாவில் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில், கிருமிகளையும் பிற அசுத்தங்களையும் அகற்ற ப்ரீ-குளோரினேற்றம் மற்றும் வடிகட்டலுக்குப் பின் கிருமிநாசினிகளின் எஞ்சியதை அழிக்க போஸ்ட்- குளோரினேற்றம் முறைகளில் குளோரின் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் கூற்றுப்படி, நாட்டில் 82.7 சதவீதம் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் குளோரின் வாயுவை, வண்டல் படிதல், வடிகட்டல் மற்றும் கிருமியை நீக்குதல் போன்றவற்றுக்காக பயன்படுத்துகின்றன. எஞ்சிய 17.3 சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் வெளுப்பு பொடி மற்றும் திரவ குளோரினை கிருமிகளை நீக்க பயன்படுத்துகின்றன.

ஆனால், இதில் சிக்கலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை தாண்டி சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் குளோரின் பயன்படுத்தப்படுவது தான். அதாவது ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 0.2 மில்லி கிராம் என்ற அளவில் தான் குளோரின் செறிவூட்டப்பட வேண்டும். ஆனால் 2 மில்லி கிராம் செறிவூட்டப்படுகிறது. ஜூலை 2023 -ல், சென்னையில் மெட்ரோ வாட்டர் சார்பில் விநியோகம் செய்யப்பட்ட குடிநீரில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்ட 330 இடங்களில் 329 பகுதிகளில் குடிநீரில் பரிந்துரைக்கப்பட்டதை விட குளோரின் அளவு அதிகமாக இருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக கிட்டத்தட்ட 220 இடங்களில் 2 மில்லி கிராமுக்கும் அதிகமாக குளோரின் இருந்தது.

அண்ணா பல்கலைக்கழக பேராசிரியை கண்மணி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிக அளவு குளோரின் கொண்ட நீரை பருகுவது இதய நோய்கள், ஒவ்வாமை, ரத்த சோகை உள்ளிட்ட அபாயகரமாக பிரச்சினைகளுக்கு வழி வகுக்கும்.

கிருமிநீக்கும் துணைப் பொருட்கள் (DBPs) - புதிய அச்சுறுத்தல்

குளோரின் கிருமிநாசினியாக பயன்படுத்தப்பட்டாலும், சுத்திகரிப்பிற்காக அதனுடன் பயன்படுத்தப்படுகிற துணைப் பொருட்களால் (DBPs) நீரில் புதிய அசுத்தங்கள் உருவாகின்றன. தற்போது வரை உலகளவில் 700-க்கும் மேற்பட்ட துணைப் பொருட்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றை ட்ரைஹாலோமீதேன்கள் (THMs) மற்றும் ஹேலோஅசிடிக் அமிலங்கள் (HAAs ) என அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் (USEPA) வரையறை செய்துள்ளது.

இந்த துணைப் பொருட்கள் பெருங்குடல், மலக்குடல், சிறுநீரகம், மார்பகம், நுரையீரல் மற்றும் கணையப் புற்றுநோய்களையும், குழந்தை பிறப்பில் பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தக் கூடும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

துணைப் பொருட்களுக்கான தரநிலைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதல்களின் படி, பீரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் (BIS) குளோரின் மற்றும் அதன் துணைப் பொருட்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வழங்கியுள்ளது.

மாற்று முறையாக மேம்பட்ட ஆக்சிஜனேற்ற செயல்முறைகள் (AOPs)

நீர் சுத்திகரிப்பில் வலுவான ஆக்சிஜனேற்றிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் கரிம மற்றும் கனிம அசுத்தங்களை அகற்றம் முடியும். ஆக்சிஜனேற்றி என்பது அதிக வினைதிறன் கொண்ட மூலக்கூறுகளை உருவாக்கி, மாசுகளை குறைந்த தீங்கு விளைவிக்கும் கலவைகளாக சிதைக்கின்றன. புறஊதா கதிர்வீச்சு (UV), ஓசோன் (O3), ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு (H2O2), ஃபென்டான், நானோபப்ள்கள் போன்றவை நீர் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆக்சிஜனேற்ற முறைகள்.

ஆக்சிஜனேற்ற முறைகள் கிருமிநீக்கம், மாசுபாட்டின் சிதைவு மற்றும் கிருமி நீக்கும் துணைப் பொருட்கள் (DBP) உருவாவதைக் குறைப்பதில் வழக்கமான குளோரினேற்றத்தை விட உயர்ந்த செயல்திறனைக் காட்டுகின்றன.

இது குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் சுற்றுசூழல் ஆய்வு மையத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில் ஓசோனேற்றம் மற்றும் UV கதிர்வீச்சு உள்ளிட்ட ஆக்சிஜனேற்ற முறைகள் மூலம் கிருமிநீக்க செயல்திறன் மற்றும் துணை வேதிப்பொருட்கள் உருவாக்கும் திறன் ஆகியவை மதிப்பிடப்பட்டன.

அதில் குளோரின் அடிப்படையிலான கிருமிநீக்கம் அதிக துணை வேதிப்பாெருட்களை உருவாக்கியது கண்டறியப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு மாறாக, கதிர்வீச்சு முறையை பயன்படுத்தும் போது மிகக் குறைந்த அளவில் துணை வேதிப்பொருள் உருவாவது தெரிய வந்தது. அதுவே ஓசோனேற்ற முறையில் அது இன்னும் குறைவாக இருந்தது. இதனால் வழக்கமான குளோரினேற்ற கிருமி நீக்க முறையை விட ஆக்சிஜனேற்ற முறை நன்மை பயப்பதை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கண்டறிந்துள்ளது.

மேலும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை செயல்படுத்தும் செலவும், குளோரின் தொழில்நுட்பத்தைவிட குறைவாக இருக்கும் எனவும், இந்த முறையை மேல்நிலை குடிநீர் தேக்க தொட்டிகளில் பயன்படுத்தினால் முழுமையாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை பொதுமக்களுக்கு வழங்க முடியும் என்று பேராசிரியை கண்மணி தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க:

1. EXCLUSIVE: நெல்லை அருகே கிராமத்தில் குவிந்து கிடந்த பீரங்கி குண்டுகள் - அவை மன்னர் காலத்தை சேர்ந்தவையா?

2. Exclusive | இந்திய விண்வெளி நிலையத்திற்கான மொத்த வரைபடத்தையும் தொகுத்த முன்னாள் இஸ்ரோ இயக்குநர் ஜே.ஏ.கமலாகர்

3. விண்வெளி தரவுகளால் மட்டுமே ‘விக்சித் பாரத் 2047’ சாத்தியம் - சுப்பாராவ் பெளலுரி

Last Updated : January 27, 2026 at 7:51 PM IST

TAGGED:

ANNA UNIVERSITY
CHLORINE WATER PURIFICATION
NEW METHOD FOR WATER PURIFICATION
அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
WATER PURIFICATION METHOD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.