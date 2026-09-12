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பண மோசடிக்கு வலைவரிக்கும் 80s டிரெண்ட் புகைப்படங்கள்: காவல்துறை எச்சரிக்கை

அறியாத நபர்கள் அல்லது எண்களில் இருந்து வரும் 80s புகைப்படம், ரெட்ரோ AI புகைப்படம் அல்லது முதுமைப் புகைப்படம் மாதிரியான லிங்க்குகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் காவல்துறை தரப்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சாட்-ஜிபிடி வாயிலாக உருவாக்கப்பட்ட 80ஸ் டிரெண்ட் போட்டோ
சாட்-ஜிபிடி வாயிலாக உருவாக்கப்பட்ட 80ஸ் டிரெண்ட் போட்டோ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 6:50 PM IST

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ஹைதராபாத்: இணையத்தில் வைரலாகி வரும் 80s டிரெண்ட் புகைப்படங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு நிதி மோசடியில் சிக்கிவிட வேண்டாம் என சைபர் கிரைம் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

மனிதர்களைப் போல சிந்திக்கும் ஆற்றல் திறன் கொண்டதே ஏஐ (AI) தொழில்நுட்பம். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளவும், தகவல்களை பெறவுமே செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்மில் பலர் ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தி வருகிறோம். அதேசமயம், சிலர் விளையாட்டான செயல்களுக்காகவும் பயன்படுத்தி வருகிறோம். அந்த வகையில், கடந்த நாட்களில் கேரிகேச்சர் (Caricature) மற்றும் கிப்ளி (Ghibli) மாதிரியான படங்களை ஏஐ-இல் உருவாக்கி இணையத்தில் மிகப் பெரிய டிரெண்டை இணையவாசிகள் உருவாக்கினர்.

அந்த வரிசையில் தற்போது 80s டிரெண்ட் இணைந்திருக்கிறது. தற்கால புகைப்படத்தை எடுத்து 80களில் இருந்ததை போல ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் உதவியால் மாற்றி, அந்த படங்களை சமூக வலைதள பக்கங்களில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

இந்த மாதிரியான சூழலில் 80s டிரெண்ட் வலையில் சிக்கி, நிதி மோசடிக்கு ஆளாக வேண்டாம் என ஹைதராபாத் குற்றப்பிரிவு போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர். இதுகுறித்து ஹைதராபாத் குற்றப்பிரிவு போலீசார் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "80s புகைப்படம் வேண்டுமா? போலி ஏபிகே (APK) செயலிகளிடம் ஜாக்கிரதை. மோசடியாளர்கள், உங்களின் தற்போதைய புகைப்படத்தை 80s அல்லது ரெட்ரோ படமாக மாற்றுவதாக உறுதியளித்து, வாட்ஸ்-அப், சமூக ஊடகம் வாயிலாக அல்லது ஏபிகே கோப்புகளை அனுப்பலாம். அந்த ஃபைல் பார்க்க ஏஐ புகைப்பட எடிட்டர் அல்லது விண்டேஜ் கேமரா அல்லது புகைப்படத்தை உருவாக்கும் செயலி போல காட்சியளிக்கும்.

ஆனால், அதை நம்பிவிட வேண்டாம். அது மோசடி செய்யும் தன்மைக் கொண்ட செயலியாக இருக்கலாம். ஒருமுறை அதை இன்ஸ்டால் செய்து, அது கேட்கும் அனுமதிகளை வழங்கிய பின்னர் செல்போனுக்கும் வரும் எஸ்எம்எஸ், ஓடிபி ஆகியவற்றை நம்மிடம் கேட்காமலேயே அது அணுக ஆரம்பித்துவிடும். அத்துடன், தொடர்பு எண்கள், புகைப்படங்கள், கோப்புகள் மற்றும் பிற முக்கியமான தகவல்களை அது அணுக முயற்சிக்கலாம். மேலும், வங்கி/யுபிஐ சான்றுகளைத் திருடி மோசடிப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். எனவே பாதுகாப்பாக இருங்கள்.

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  • வாட்ஸ்-அப், டெலிகிராம், எஸ்எம்எஸ் அல்லது அறியப்படாத இணைப்புகள் மூலம் பெறப்பட்ட ஏபிகே கோப்புகளை செல்போனில் இன்ஸ்டால் செய்ய வேண்டாம்.
  • அறியாத நபர்கள் அல்லது எண்களில் இருந்து வரும் '80ஸ் புகைப்படம்', 'ரெட்ரோ AI புகைப்படம்', 'முதுமைப் புகைப்படம்' போன்ற லிங்க்குகளை நம்ப வேண்டாம்.
  • அதிகாரப்பூர்வ செயலி தளங்களில் இருந்து மட்டுமே தேவையான செயலிகளை தரவிறக்கம் மேற்கொள்ளவும்.
  • எந்தவொரு செயலியையும் இன்ஸ்டால் செய்யும் முன்னும், அது கோரும் அனுமதிகளை ஒரு முறை சரிபார்க்கவும்.
  • ஓடிபி, யுபிஐ, பின் நம்பர், ஏடிஎம் பின் நம்பர், சிவிவி மற்றும் வங்கி கடவுச்சொல் போன்ற தகவல்களை ஒருபோதும் மற்றவர்களிடம் பகிர வேண்டாம்.
  • அங்கீகரிக்கப்படாத நிதி பரிமாற்றம் குறித்த தகவலை நீங்கள் கவனித்தால், உடனடியாக அதுகுறித்த தகவலை 1930 என்ற எண்ணை தொடர்புக் கொண்டு புகார் தெரிவிக்கவும். இதுதவிர, http://cybercrime.gov.in தளத்திலும் புகாரளிக்கலாம்" என கூறப்பட்டுள்ளது.

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