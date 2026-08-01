ஸ்மார்ட்போன் விற்பனை சரிந்த போதிலும் குறையாத வருவாய்; வெளியான முக்கிய காரணம்
2026 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் சந்தையின் மொத்த பங்கில் 49 சதவீதத்தை ஆப்பிள் (Apple) நிறுவனம் பிடித்துள்ளது.
Published : August 1, 2026 at 7:24 PM IST
புது டெல்லி: உலக அளவில் ஸ்மார்ட்போன் விற்பனையால் கிடைக்கும் வருவாய் இந்த ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 7% உயர்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
உலக அளவில் 2026 ஆம் ஆண்டின் 2-ஆம் காலாண்டில் செல்போன் விற்பனை குறைந்த போதிலும், அதன் வாயிலாக கிடைக்கும் வருவாய் 7 சதவீதம் வரை அதிகரித்திருப்பது கவுண்டர்பாயிண்ட் ரிசர்ச் (Counterpoint Research) வெளியிட்ட சமீபத்திய அறிக்கையின் வாயிலாக தெரிய வந்துள்ளது.
அத்துடன், மொத்த வருவாய் 109 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (Rs 10,900 கோடி) என்ற சாதனை அளவை எட்டியிருப்பதாகவும் அது தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு ஸ்மார்ட்போனின் சராசரி விற்பனை விலை (Average Selling Price) அதிகரித்திருப்பதும், மக்கள் அதிக விலை கொண்ட பிரீமியம் செல்போனை அதிகம் வாங்கியதே காரணம் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
ஏஐ தரவு மையங்களுக்கான சிப் தேவை அதிகரித்திருப்பதால், அவற்றின் விலை நம்ப முடியாத அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. இதன் விளைவாக சமீப சில நாட்களாக ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பாளர்கள் தங்களின் புதிய போன்களின் விலையை உயர்த்தி வருகின்றன. சமீபத்தில், பிரபல செல்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஆப்பிள் கூட அதன் பெரும்பாலான தயாரிப்புகளின் விலையை உயர்த்தியது.
இந்த விலை உயர்வையும் பொருட்படுத்தாமல் பலர் ஆப்பிள் தயாரிப்புகளை நுகர்ந்துள்ளனர். இதன் விளைவாக 2026 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் சந்தையின் மொத்த பங்கில் 49 சதவீதத்தை ஆப்பிள் (Apple) நிறுவனம் பிடித்துள்ளது. நிறுவனத்தின் ஐபோன் 17 (iPhone 17) மற்றும் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் (iPhone 17 Pro Max) ஆகியவற்றிற்கு சந்தையில் கிடைத்து வரும் அமோக வரவேற்பின் விளைவாக ஆப்பிள் நிறுவனத்தால் இந்த வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்ய முடிந்துள்ளது.
இதற்கு அடுத்த இடத்தில் சாம்சங் (Samsung) உள்ளது. இது சந்தையின் மொத்த பங்கில் 16 சதவீதத்தை பிடித்துள்ளது. சாம்சங்கின் முக்கிய தயாரிப்பாக கேலக்ஸி ஏ சீரிஸ் (Galaxy A-series) மற்றும் கேலக்ஸி எஸ்26 சீரிஸ் (Galaxy S26 series) ஆகியவை உள்ளன.
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இதைத்தொடர்ந்து, 7 சதவீத பங்களிப்புடன் மூன்றாவது இடத்தில் ஓப்போ-வும், 5 சதவீத பங்களிப்புடன் எம்ஐ மற்றும் விவோ ஆகிய நிறுவனங்களும் உள்ளன.
இந்த தரவுகளுடன் சேர்த்து அடுத்து வரும் நாட்களில் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை மேலும் அதிகரிக்கக் கூடும் என்றும் கவுண்டர்பாயிண்ட் தெரிவித்துள்ளது. சிப் பற்றாக்குறை, உற்பத்தி பொருள் செலவு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை உயரும் என அது தெரிவித்துள்ளது. இதேபோல், 2026 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் செல்போன் விற்பனை மேலும் சரிவைக் காணும் என்றும் துறைசார்ந்த வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.