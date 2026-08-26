இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் மண்டல மாநாடு ஆகஸ்ட் 27 இல் சென்னையில் நடைபெறுகிறது
மாநாட்டில் வருங்கால வாக்காளர்களிடையே அரசியலமைப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை வளர்ப்பது குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது என தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 6:25 PM IST
சென்னை: இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் மண்டல மாநாடு, சென்னையில் வருகிற ஆகஸ்ட் 27-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு மன்றங்கள் (ELC) மற்றும் ECINET குறித்த மண்டல மாநாடு வருகிற ஆகஸ்ட் 27-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் கலந்துகொண்டு மாணவர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுடன் (BLOs) கலந்துரையாட உள்ளார் என்று தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் “ஜனநாயகத்தைக் கற்போம், ஜனநாயகத்தை வழிநடத்துவோம்” ("Learn Democracy, Lead Democracy") என்ற கருப்பொருளின் கீழ் நடத்தப்படும் இந்த மாநாட்டில், வாக்காளர் விழிப்புணர்வை வலுப்படுத்துதல், வருங்கால வாக்காளர்களிடையே அரசியலமைப்பு விழிப்புணர்வை வளர்த்தல் மற்றும் தேர்தல் பணிகளுக்கு டிஜிட்டல் தளங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநாடு நடைபெறும் நாள் முழுவதும் இந்நிகழ்வில் துணைத் தேர்தல் ஆணையர் பானு பிரகாஷ் எத்துரு, தலைமை இயக்குநர் (ஊடகம்) ஆஷிஷ் கோயல், தலைமை இயக்குநர் (தகவல் தொழில்நுட்பம்) சீமா கண்ணா உள்ளிட்ட இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் உயர்மட்டக் குழுவினர் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இம்மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 900 பிரதிநிதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 100 பிரதிநிதிகள், 300 பள்ளிகள், 75 கல்லூரிகள் மற்றும் 25 பல்கலைக்கழகங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மாணவர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் என சுமார் 1,000 பிரதிநிதிகள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர். மேலும் துணை மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரிகள், மாவட்டக் கல்வி அதிகாரிகள் மற்றும் துறைசார் மூத்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய அரசு அலுவலர்களும் இதில் பங்கேற்க உள்ளதாக ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
ஆகஸ்ட் 27-ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த மாநாட்டின் காலை அமர்வில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் சுமார் 500 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுடன் கலந்துரையாடி, கள அளவிலான வாக்காளர் சேர்க்கை, வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு மற்றும் களப்பணி சார்ந்த கருத்துக்களைக் கேட்டறிய உள்ளார். இதனை தொடர்ந்து மதிய அமர்வில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், மாணவர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் மத்தியில் ஜனநாயகப் பங்களிப்பு மற்றும் தேர்தல் விழிப்புணர்வு குறித்து உரையாற்றி, அதைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் கேள்வி-பதில் அமர்வில் பங்கேற்பார் என்று தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், இம்மாநாட்டில் வாக்காளர் பதிவு, வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைமுறைகளின் நேரடிச் செயல் விளக்கங்கள், கலந்துரையாடல் கண்காட்சிப் பலகைகள், தேர்தல் வினாடி வினாக்கள் மற்றும் ELC 2.0, ஒருங்கிணைந்த ECINet செயலி போன்ற தொழில்நுட்பத் தளங்களின் பயன்பாடுகளும் இடம்பெறவுள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.