ETV Bharat / state

மரணத்திற்கே அஞ்சாதவன்; உங்கள் வார்த்தைகளுக்காகவா அஞ்சப்போகிறேன்? திமுகவினருக்கு ஸ்ரீதர் வேம்பு பதிலடி

திமுக ஆட்சியில் பள்ளி கட்டடத்திற்கு அனுமதி வழங்க லஞ்சம் கேட்டதாகவும், தவெக ஆட்சி அமைந்ததும் எளிதாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டதாகவும் ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்திருந்தார்.

ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு
ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 25, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முந்தைய திமுக ஆட்சி மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூறியதற்காக, நான் எதிர்கொண்டு வரும் வசைப்பாடல்களுக்கு அஞ்சமாட்டேன் என ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக ஆட்சியில் மிகப்பெரிய அளவில் ஊழல் நடைபெற்றதாக ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு குற்றம் சாட்டியிருந்தார். தன்னுடைய பள்ளிக்கு அனுமதி வழங்க கடந்த திமுக ஆட்சியில் லஞ்சம் கேட்டதாக அவர் தெரிவித்தது பேச்சுப்பொருளானது.

இந்த நிலையில், அவரின் இந்த கருத்திற்காக திமுகவினர் அவரை இழிவான பேசி வசைப்பாடுவதாகவும், இந்த தாக்குதலுக்கு எல்லாம் தான் அஞ்சமாட்டேன் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தனது சமூக வலைத்தளத்தில் இன்று பதிவிட்டுள்ள அவர், “திமுக ஊழல் அரசு என கூறிய என்னுடைய கருத்திற்காக திமுகவினர் என்னை வசைப்பாடுகிறார்கள். தவெக அரசிற்கு உதவி செய்யவே நான் பொய் சொல்கிறேன் என கூறுகிறார்கள்.

நான் தென்காசி, தேனி ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களில் கிராமப்புற மாணவர்களுக்காக தேசிய திறந்தநிலைப் பள்ளி நிறுவனத்தின் (NIOS) கீழ் இரண்டு பள்ளிகளில் இலவச கல்வியை வழங்கி வருகிறேன்.

அதில் தேனி பள்ளி முதலில் ஓய்வுப்பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் மூலம் இயக்கப்பட்டது. ஆனால், மாநில அரசு அவரிடம் NOC சான்றிதழ் வழங்க அதிகப்படியான பணம் கேட்டதால், அந்த சிபிஎஸ்இ பள்ளியை மூட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்.

அவர் கேட்டுக்கொண்ட காரணத்தால் அவரது அறக்கட்டளையின் இடத்தில் நான் இலவச NIOS பள்ளியை இயக்கி வருகிறேன். எங்களிடம் மாநில அரசின் அங்கீகாரம் இல்லாததால், இப்பள்ளிக்கு திமுக அரசாங்கத்திடமிருந்து அவ்வப்போது நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டன. மாநில அரசின் ஒப்புதலைப் பெற முயற்சித்தோம். ஆனால், அதற்கு பணம் கேட்கப்பட்டது. இதனால் இந்த விவகாரம் தேக்கத்தில் இருந்தது.

இதற்கிடையே, தென்காசியில் இயங்கும் வரும் பள்ளியில் புதிய கட்டடம் கட்ட மாநில அரசிடம் DTCP அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பித்தோம். திமுக ஆட்சியில் இந்த அனுமதி பெற எப்படிப்பட்ட லஞ்சம் கேட்கப்பட்டது என அனைவருக்கும் தெரியும்.

அனுமதிக்காக நாங்கள் அமைதியாக காத்துக்கொண்டிருந்தோம். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் வரை அனுமதி வரவில்லை. தற்போது தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின்னர், அனுமதி எளிதாக அளிக்கப்பட்டது. அதற்கு எந்தவிதமான பணமும் அளிக்க தேவையில்லை எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதற்கு நான் தவெக அரசிற்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

என்னை ஒரு பிராமணன் அல்லது தவெகவின் கைக்கூலி அல்லது சங்கி என கூறி நடத்தப்படும் அவர்களுடைய (சிமுகவினர்) இழிவான தனிப்பட்ட தாக்குதல்களுக்கு நான் பணிந்துவிடுவேன் என்று அவர்கள் நினைத்தால், அது ஒருபோதும் நடக்காது.

இதையும் படிங்க: என்எல்சி நிறுவனத்தில் இந்திய அரசின் பங்குகளை விற்க முடிவு - பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் அவசர கடிதம்

உங்களைப் போன்ற வம்சாவளி பணக்காரர்களைப் போலல்லாமல், நான் ஏதுமில்லாமல் வளர்ந்தேன். நான் தமிழ் வழிப் பள்ளிகளில் படித்தேன். ஏதுமில்லாமல் எப்படி வாழ்வது என்று எனக்குத் தெரியும்.

அவர்களுடைய தாக்குதல்களால் நான் அஞ்சமாட்டேன். நான் மரணத்திற்கு அஞ்சாதவன், திமுகவுக்கு நான் ஏன் அஞ்ச வேண்டும்?

மேலும், அவர்களுக்குச் சிறிதளவாவது மனசாட்சி இருந்தால் அவர்கள் கொள்ளையடித்த பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுக்கலாம். அதன் பிறகு அவர்கள் என்னை பற்றி பேசலாம்” என தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக ஸ்ரீதர் வேம்பு நேற்று தமது பதிவில், “கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வியை வழங்கி வரும் அவரது கலைவாணி கல்வி மையம் என்ற பள்ளிக்கு அனுமதி அளிக்க கடந்த திமுக அரசு லஞ்சம் கேட்டதாகவும், தற்போது தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் விரைவாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், இதற்கு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அவர் நன்றியும் தெரிவித்திருந்தார்.

இவை மட்டுமின்றி, திமுக ஆட்சியில் மிகப்பெரிய அளவில் ஊழல் நடைபெற்றதாகவும், திமுக உண்மையாகவே சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள விரும்பினால், அவர்கள் தங்கள் ஊழலில் இருந்தே அதைத் தொடங்க வேண்டும்" எனக் காட்டமாக சாடி இருந்தார்.

TAGGED:

ZOHO SRIDHAR VEMBU ON DMK
DMK CORRUPTION ALLEGATIONS
ஸ்ரீதர் வேம்பு
திமுக ஆட்சி லஞ்ச புகார்
SRIDHAR VEMBU ON DMK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.