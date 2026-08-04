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சூப்பர் எல் நினோ போன்ற பருவநிலை மாற்றங்களை சமாளிக்க இதை செய்யலாம் - சோகோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு

நதிகளை மீட்டெடுத்தால் மட்டுமே விவசாயம் செழிக்கும். உணவுப் பாதுகாப்பும், பசுமையான தமிழகமும் உருவாகும் என ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்ரீதர் வேம்பு பேட்டி
ஸ்ரீதர் வேம்பு பேட்டி (ETV Bharat Tamil nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 3:25 PM IST

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திருநெல்வேலி: சூப்பர் எல் நினோ போன்ற பருவநிலை மாற்றங்களின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனை சமாளிக்க நதிகளை மீட்டெடுத்து, மரங்களை அதிகளவில் வளர்க்க வேண்டும். தொழில்நுட்ப ரீதியான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு நதிகளை அறிவியல் அடிப்படையில் சீரமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென நெல்லையில் சோகோ இணை நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு பேட்டியளித்துள்ளார்.

ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு தாமிரபரணி நதியில் நேற்றிரவு (ஆக்ஸ்ட் 3) சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. அதில் பங்கேற்ற சோகோ நிறுவனத்தின் தலைமை அறிவியல் அறிஞரும், இணை நிறுவனருமான ஸ்ரீதர் வேம்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “நதிகள், குளங்கள், ஏரிகள், வாய்க்கால்கள் அனைத்தும் நமது வாழ்வின் அடிப்படை ஆதாரங்கள். தமிழகத்தில் ஒரு காலத்தில் 10 முதல் 15 சதவீதம் பரப்பளவு குளங்கள் மற்றும் ஏரிகளாக இருந்ததே நமது வளத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது.

எனவே நதிகள் கட்டாயம் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும். ஏரிகள், குளங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனப் பகுதிகள் முழுவதும் மழைநீரால் நிரம்பும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆயிரம் அடிக்கும் மேல் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மூலம் எடுக்கப்படும் நிலத்தடி நீர் மனிதர்களுக்கும், விவசாயத்திற்கும் உகந்ததல்ல. அந்த நீரில் பல்வேறு தீங்கு விளைவிக்கும் தாதுக்கள் இருக்கக்கூடும். எனவே அந்த நீரை குடிநீராகவும், விவசாயத்திற்கும் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

நதிகளை மீட்டெடுத்தால் மட்டுமே விவசாயம் செழிக்கும். உணவுப் பாதுகாப்பும், பசுமையான தமிழகமும் உருவாகும். நதிகள், ஏரிகள், குளங்களை வழிபடும் பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து கடைப்பிடித்தால்தான் அவற்றை பாதுகாக்கும் எண்ணம் மக்களிடையே நிலைத்திருக்கும்.

தற்போது நமக்கு மழை மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. சூப்பர் எல் நினோ போன்ற பருவநிலை மாற்றங்களின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனை சமாளிக்க நதிகளை மீட்டெடுத்து, மரங்களை அதிகளவில் வளர்க்க வேண்டும். தொழில்நுட்ப ரீதியான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு நதிகளை அறிவியல் அடிப்படையில் சீரமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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நதியோரங்களில் உள்ள பழமையான கல் மண்டபங்கள் மற்றும் பாரம்பரிய சின்னங்கள் சிதிலமடையாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அவற்றை மக்கள் தினசரி பயன்படுத்தும் வகையில் சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தி, நதிக்கரைகளில் மரங்கள் நட வேண்டும். மக்கள் தினமும் நதிக்கரைக்கு வரத் தொடங்கினால், நதிகளை பாதுகாக்கும் விழிப்புணர்வு இயல்பாக உருவாகும்.

தாமிரபரணி நதி மாசடையாமல் பாதுகாப்பதில் மக்களுக்கும், அரசுக்கும் சமமான பொறுப்பு உள்ளது. குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில் இருந்து வெளியேறும் சாக்கடை நீரை தாமிரபரணி நதியில் கலக்க விடக்கூடாது. முறையான திட்டமிடலுடன் அதனைத் தடுக்க முடியும். கழிவுநீரை சுத்திகரித்து நீர்ப்பாசனத்திற்குப் பயன்படுத்தும் திட்டங்கள் பல இடங்களில் நடைமுறையில் உள்ளன. அதேபோன்று தாமிரபரணி நதியிலும் மாசு கலப்பதை தடுத்து, கழிவுநீரை சுத்திகரித்து பயன்படுத்தினால், விவசாயத்திற்குத் தடையின்றி நீர் கிடைக்கும்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

SUPER EL NINO
CLIMATE CHANGES
ஸ்ரீதர் வேம்பு
சூப்பர் எல் நினோ
ZOHO FOUNDER SRIDHAR VEMBU

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