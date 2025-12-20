காஷ்மீராக மாறிய கொடைக்கானல் - படையெடுக்கும் சுற்றுலா பயணிகள்
கொடைக்கானல் ஏரியைச் சுற்றியுள்ள ஜிம்கானா, கீழ் பூமி, பாம்பார்புரம், மன்னவனூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது.
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் இன்று கடுமையான பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டதன் காரணமாக வெப்பநிலை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் என பதிவானது. இந்த குளுகுளு சீசனை அனுபவிக்க சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது.
தற்போது குளிர்காலம் என்பதால் நாட்டில் வடமாநிலங்கள் மட்டுமின்றி தென் மாநிலங்களிலும் வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுகிறது. பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் டிசம்பர் மாதம் பனிக்காலம் தொடங்கும் நிலையில், இந்த வருடம் முன்னதாகவே கடந்த நவம்பர் மாதமே பனிப்பொழிவு தொடங்கியது. இதன் காரணமாக தற்போது சென்னை, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் கடுமையான பனிப்பொழிவும், மூடுபனியும் காணப்படுகிறது.
காலை நேரங்களில் சாலைகளில் வாகனங்கள் தெரியாத அளவுக்கு பனிப்பொழிவு நிலவுவதால் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்கை எரிய விட்டபடி செல்கின்றனர். மேலும் பள்ளி மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்பவர்கள் உள்ளிட்டோர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சுற்றுலா தலமான ஊட்டி, கொடைக்கானல் பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
அந்த வகையில் தற்போது குளிர்காலம் என்பதால் இயல்பை விட அதிகளவில் பனிப்பொழிவு காணப்படுகிறது. கொடைக்கானலில் கடந்த ஒரு வார காலமாக வறண்ட வானிலை நிலவி வந்தது. நேற்று பகல் நேரங்களில் கடுமையான வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில், இரவு மற்றும் இன்று காலையில் கடுமையான குளிர் நிலவி வருகிறது.
குறிப்பாக கொடைக்கானல் ஏரியைச் சுற்றியுள்ள ஜிம்கானா, கீழ் பூமி, பாம்பார்புரம், மன்னவனூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. கொடைக்கானலில் இந்த ஆண்டு முதல் முறையாக ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளதால் தண்ணீர் தொட்டிகள் உறைந்து ஐஸ் கட்டிகளாக மாறின. மேலும் பசுமை போர்த்திய புல்வெளிகள் கடுமையான பனிப்பொழிவு காரணமாக வெண்மை போர்வை போர்த்தியது போன்று காட்சியளித்து வருகிறது.
காஷ்மீர் போல கடுமையான பனிப்பொழிவால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பனிப்பொழிவை சமாளிக்க பொதுமக்கள் சாலைகளில் நெருப்பு மூட்டி குளிர் காய்ந்து வருகின்றனர். இன்று காலை நடைபயிற்சி மேற்கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்து காணப்பட்டது.
இந்நிலையில் கொடைக்கானலில் இந்த புதுமையான காலநிலையை காண்பதற்காக வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும், சுற்றுலா பயணிகள் வருகை புரிந்து, புகைப்படங்கள் எடுத்து வருகின்றனர். கொடைக்கானலில் இந்த கடும் பனிப்பொழிவு மேலும் சில நாட்கள் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.