குதிரைபேரத்தில் ஈடுபட்டது தவெக தான்; பழி மட்டும் திமுக மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளது - ஜாமீனில் வெளிவந்த யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு பேட்டி
திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் வைத்து காவல்துறையினர், தன்னை அடித்து மிரட்டி வாக்குமூலம் அளிக்க வைத்ததாக யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 16, 2026 at 8:55 AM IST
கன்னியாகுமரி: தவெக தான் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டது என்றும், அதை மூடி மறைக்கும் நோக்கத்திற்காக திமுக மீது பழி சுமத்தியதாகவும் ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ள திருநாவுக்கரசு பேட்டியளித்துள்ளார்.
குதிரை பேர வழக்கில் கிருஷ்ணகிரி எம்.எல்.ஏ என். இளையராஜா அளித்த புகாரில், கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் யூடியூபர் ஐபிடிஎஸ் திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்டோரைக் கைது செய்தனர். தற்போது ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ள திருநாவுக்கரசு நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் 2000ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி, கிட்டத்தட்ட 26 ஆண்டுகளாக இதுவரை, 65 அரசியல் குறித்த கள ஆய்வுகளை நான் நடத்தியிருக்கிறேன். இப்போது தவெகவின் ஆறு மாத ஆட்சி குறித்த ஆய்வு தமிழ்நாடு முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தவெக ஆட்சியில் பரப்பப்பட்டு வரும் குதிரை பேர விவகாரத்திற்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. என் புகைப்படத்தையும், என் பெயரையும் திமுகவுடன் சேர்த்து சதித்திட்டம் தீட்டினார் என்று சொல்லி தொடர்ந்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பி வருகின்றனர்.
அதேபோல், செந்தில் பாலாஜிக்கும், அவரது சகோதரர் அசோக்குமாருக்கும் இந்த விவகாரத்தில் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. மேலும், திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் வைத்து காவல்துறையினர் என்னை அடித்து மிரட்டி வாக்குமூலம் அளிக்க வைத்தனர். திமுக தலைவரை நான் சந்திக்கவில்லை. அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் என் மீது ஜோடிக்கப்பட்டு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
குதிரை பேர விவகாரத்தை திசைதிருப்பவே வழக்கு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்த வழக்கில் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் சென்னை கமிஷனர் அமல்ராஜ் ஆகியோரின் தூண்டுதலின் பேரிலேயே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குதிரை பேர விவகாரத்தை திசை திருப்புவதற்காகவே திமுக மீது பழி சுமத்தப்பட்டது. குமாரபாளையத்தைச் சேர்ந்த அசோக்குமாருக்குப் பதிலாக, செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமாரின் பெயர் மாற்றிச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனது தொலைபேசி ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டது.
மேலும், இந்த வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும். ஒரு வழக்கறிஞராக, சட்டம் படித்த நான், கண்ணெதிரே ஒரு பொய் வழக்கு எப்படி ஜோடிக்கப்படுகிறது என்று பார்க்கிறேன். எனக்கு ஏற்பட்டது அநீதி. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும் போது நான் குற்றவாளியா? நீதிமன்றத்தில் நான் வாதிட்டு அதில் வெற்றிபெற்று வெளியே வருவேன்.
இதே போன்று, தொடர்ந்து சமூக வலைத்தளத்தில் என்னைப் பற்றியும், குதிரைபேர வழக்கில் என் பெயரையும் பயன்படுத்தினால், நிச்சயமாக அவதூறு வழக்கு தொடுப்பேன். இந்த வழக்கிற்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. திமுக தலைவரை நான் பார்க்கவில்லை. அதே போல் செந்தில் பாலாஜியும் வந்து என்னை பார்க்கவில்லை. அசோக்குமாரையும் நான் போய் பார்க்கவில்லை.
ஆனால் தொடர்ந்து திருநாவுக்கரசு சதியில் ஈடுபட்டார் என்று கூறுவதால், கடந்த ஆறு மாத காலமாக எனக்கு மன உளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. கரூர் சம்பவத்திற்காக செந்தில் பாலாஜியையும், அன்பில் மகேஸையும் டார்கெட் வைத்து கைது செய்து, மக்கள் மத்தியில் வன்மத்தை தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என தவெக அரசு ஆடிக் கொண்டிருக்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது அவர்களை நீங்கள் கைது செய்யுங்கள்; அரசியல் பலிகடா ஆக்குங்கள்.
ஆனால், இந்த அரசியல் சதுரங்க விளையாட்டில் என்னை குறிவைப்பது மிகவும் வருத்தத்திற்குரியது. ஆகவே என்னை இதுபோன்று துன்புறுத்துவதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இது தான் உண்மை. என் தாயின் மீது ஆணையாக உண்மையை சொல்கிறேன். தவெக தான் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டது. அதை மூடி மறைக்கும் நோக்கத்திற்காக திமுக மீது பழி சுமத்தி, ஒரு டிராமாவை ஊடகத்தில் பரப்புகின்றனர்” என கூறினார்.
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குதிரை பேர வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ள திருநாவுக்கரசு, தற்போது காவல்துறை விசாரணை மற்றும் வழக்கின் அரசியல் பின்னணி குறித்து அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருப்பது தமிழ்நாடு அரசியல் வட்டாரத்தில் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.