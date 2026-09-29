யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
மேல்முறையீடு செய்ய சவுக்கு சங்கருக்கு 30 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதால் தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 29, 2026 at 7:35 PM IST
சென்னை: செய்தி வாசிப்பாளர் குறித்து அவதூறான கருத்துகளை வெளியிட்டு மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில் யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சவுக்கு சங்கர் மீது முன்னாள் செய்தி வாசிப்பாளரும், வழக்கறிஞருமான மகாலட்சுமி கடந்த 2013-ல் முதன் முதலில் புகார் அளித்தார். அதில், தன்னைப் பற்றி அவதூறான கருத்துகளை சவுக்கு சங்கர் தனது 'சவுக்கு' இணையதளத்தில் வெளியிட்டதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மகாலெட்சுமி தரப்பில், சவுக்கு சங்கர் திட்டமிட்டு தன் மீது அவதூறு பரப்புவதாகவும், மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாதம் வைக்கப்பட்டிருந்தது.
சவுக்கு சங்கர் தரப்பில், தன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் புகார்கள் முற்றிலும் பொய்யானவை என்று வாதிடப்பட்டிருந்தது.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த எழும்பூர் பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி சிவசக்தி, பெண்களை துன்புறுத்தல் தடுப்பு சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதாக கூறி யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டார்.
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இதையடுத்து சவுக்கு சங்கர் தரப்பில், தண்டனையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அதை ஏற்ற நீதிபதி மேல்முறையீடு செய்ய ஏதுவாக 30 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.