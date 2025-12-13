யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் கைது... கதவை உடைத்து அதிரடி காட்டிய போலீசார்
நீண்டநேரம் கதவை தட்டியும் சவுக்கு சங்கர் திறக்காததால், தீயணைப்பு வீரர்களை கொண்டு கதவு உடைக்கப்பட்டது.
Published : December 13, 2025 at 5:17 PM IST
சென்னை: சினிமா தயாரிப்பாளர் ஒருவரை மிரட்டி பணம் பறித்த புகாரின் பேரில் பிரபல யூடியூபர் சவுக்கு சங்கரை போலீசார் கைது செய்தனர். வீட்டின் கதவை கடப்பாரையால் உடைத்து போலீசார் அவரை கைது செய்துள்ளனர்.
கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு சினிமா தயாரிப்பாளர் ஒருவரை சவுக்கு சங்கர் மிரட்டி பணம் பறித்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக ஆதம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்திலிருந்து அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குக்கு மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையம் எப்படி சம்மன் அனுப்ப முடியும்?” என்ற கேள்வியை எழுப்பி, சவுக்கு சங்கர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் மூலமாக விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.
இந்த சூழலில், இன்று அதிகாலை முதலாக 50-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார், பல்லாவரத்தில் உள்ள சவுக்கு சங்கர் வீட்டின் முன்பு குவிக்கப்பட்டனர். மேலும், சவுக்கு சங்கர் வீட்டுக்கு சென்ற காவல்துறை அதிகாரிகள், கதவை தட்டியுள்ளனர்.
ஆனால், கதவை திறக்க மறுத்த சவுக்கு சங்கர், வீட்டிற்குள்ளேயே இருந்ததாக தெரிகிறது. மேலும், இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில், "என்னை கைது செய்ய போலீசார் வந்துள்ளனர். நான் இன்னும் கதவை திறக்கவில்லை. எனது வழக்கறிஞர் வருவதற்காக காத்திருக்கிறேன்" எனக் கூறியிருந்தார்.
இதனிடையே, நீண்டநேரம் கதவை தட்டியும் சவுக்கு சங்கர் திறக்காததால் வீட்டின் கதவை உடைக்க போலீசார் முடிவு செய்தனர். இதற்காக தீயணைப்புத் துறையினர் வரவழைக்கப்பட்டு, ஹைட்ராலிக் இயந்திரம் மூலம் சுமார் 5 மணிநேர போராட்டத்துக்கு பிறகு சவுக்கு சங்கர் வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, உள்ளே சென்ற போலீசார், தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அவரது செல்போன், லேப்டாப் ஆவணங்களை சோதனை செய்தனர். அதன் பிறகு, அவரை கைது செய்து பலத்த பாதுகாப்புடன் போலீசார் அழைத்து சென்றனர்.
அப்போது, "திமுக அரசின் கையாலாகாத தனத்தை வெளிக்காட்டுவதால்தான் நான் கைது செய்யப்படுகிறேன்" என சவுக்கு சங்கர் கோஷம் எழுப்பினார். மேலும், நீதிமன்றங்கள் மீது நம்பிக்கை இருப்பதாக கூறிய சவுக்கு சங்கர், "ஊழியர் ஒருவருக்கு ரூ.90,000 அனுப்பி வைத்துவிட்டு, அதை நான் மிரட்டி வாங்க சொன்னதாக பொய் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது" எனவும் குற்றம்சாட்டினார்.
இதையடுத்து, போலீசார் அவரை வேனில் ஏற்றி விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர். ஏற்கனவே கடந்த காலங்களில் ஓரிரு முறை கைது செய்யப்பட்ட சவுக்கு சங்கர், தற்போது மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.