அலிசா அப்துல்லா புகார் எதிரொலி: திருச்சி சூர்யாவை தொடர்ந்து யூடியூபர் முக்தார் கைது
அலிசா அப்துல்லா புகாரில் திருச்சி சூர்யா ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது யூடியூபர் முக்தார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : June 10, 2026 at 7:39 PM IST
சென்னை: பாஜக பெண் நிர்வாகி அலிசா அப்துல்லாவை ஆபாசமாக பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் பிரபல யூடியூபர் முக்தார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக சைபர் கிரைம் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரபல கார் பந்தைய வீரங்கனையான அலிசா அப்துல்லா கடத்த 2022 ஆம் ஆண்டு பாஜகவில் இணைந்தார். இவர் தமிழக பாஜகவில் இளைஞர் விளையாட்டு மேம்பாட்டு பிரிவு மாநில செயலாளராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.
பிரசவத்தை முன்னிட்டு கடந்த ஒரு வருடமாக அலிசா அப்துல்லா அரசியல் நிகழ்வுகளில் பங்கேற்காமல் இருந்து வந்தார். இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அவர் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
அதில், 'யூடிப்பூர் முக்தார் மற்றும் முன்னாள் பாஜக நிர்வாகியான திருச்சி சூர்யா உள்ளிட்டோர் தன்னை பற்றியும், தனக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளை பற்றியும் அவதூறாக பேசி வருகிறார்கள். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்' என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை தெற்கு மண்டல சைபர் கிரைம் போலீசார் அவதூறு பரப்புதல், பெண்ணின் கண்ணியத்திற்கு களங்கம் விளைவித்தல் உள்ளிட்ட பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
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இதற்கிடையே, புகார் பெறப்பட்ட மறுதினமே பாஜக நிர்வாகியான திருச்சி சூர்யாவை திருச்சியில் சைபர் கிரைம் போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். மேலும் கைது செய்யப்பட்ட திருச்சி சூர்யாவை சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணைக்கு பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் தலைமறைவாக இருந்த யூடியூபர் முக்தாரை போலீசார் தேடி வருவதாகவும், சைபர் கிரைம் போலீசார் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் பெங்களூருவில் தலைமறைவாக இருந்த யூடியூபர் முக்தாரை சைபர் கிரைம் போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், அவரை சென்னை அழைத்து வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்த போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் முக்தார் மீது புகாரளித்த அலிஷா அப்துல்லா வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'தனது புகார் மீது உடனடியாக கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்ட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் காவல் துறையினருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும், பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் தான் ஏற்கனவே கூறியதை செய்துள்ளார். அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி" என பதிவிட்டுள்ளார்.