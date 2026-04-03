ஆடியோக்களை நீக்க வேண்டும்- மாரிதாஸுக்கு திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா நோட்டீஸ்

மாரிதாஸ் பொதுவெளியில் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்பதுடன், யாரிடம் இருந்து ஆடியோ கிடைத்தது என்ற விவரங்களையும் வெளியிட வேண்டும் என்று மாரிதாஸுக்கு அனுப்பிய நோட்டீஸில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Published : April 3, 2026 at 4:01 PM IST

சென்னை: தான் பேசியதாக வெளியிடப்பட்ட ஆடியோக்களை நீக்காவிட்டால் சட்டரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என யூடியூபர் மாரிதாஸுக்கு திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா தரப்பு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மறுபுறம் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், யூடியூபர் மாரிதாஸ் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா பேசியதாக ஆடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அந்த ஆடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக வைரலாகி வருகிறது. அத்துடன் திமுகவினர் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2ஜி அலைக்கற்றை முறைகேடு வழக்கில் திஹார் சிறையில் இருந்து வெளியே போது தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆ. ராசா, ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி திமுகவுக்கு எதிராகப் பேசியது போன்று அந்த ஆடியோ உள்ளது.

இதையும் படிங்க: பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருவதால் 200 தொகுதி இலக்கை அடைந்து விடுவோம்- முதல்வர் ஸ்டாலின்

இதையடுத்து, திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா தரப்பு வழக்கறிஞர் எம்.சினேகா கவின் பரதன், யூடியூபர் மாரிதாஸுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். அந்த நோட்டீஸில், "மக்கள் மத்தியில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்துடன் ஆடியோ சமூக வலைதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. உண்மைக்கு புறம்பான கருத்துக்களுடன், பல பேச்சுக்களை வெட்டியும், ஒட்டியும் ஆடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆடியோவில் இருப்பது அனைத்தும் உண்மையில்லை. நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் ஆடியோ தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் மத்தியில் களங்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்துடன் தவறான எண்ணத்தில் ஆடியோ தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. போலியாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஆடியோவை வெளியிட்ட மாரிதாஸ் மீது உரிமையியல் மற்றும் குற்ற வழக்குகளுடன் இழப்பீடு கேட்டு வழக்கு தொடரவும் முகாந்திரம் உள்ளது.

அதனால் தான் பகிர்ந்த ஆடியோக்களை எக்ஸ் மற்றும் இதர சமூக வளைதளங்கள பக்கத்தில் இருந்து மாரிதாஸ் உடனே நீக்க வேண்டும். எக்ஸ் பதிவை உடனடியாக நீக்குவதுடன் பொதுவெளியில் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். யாரிடம் இருந்து ஆடியோ கிடைத்தது என்ற விவரங்களையும் வெளியிட வேண்டும். இதை செய்ய தவறினால் நீதிமன்றத்தில் உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் வழக்கு தொடரப்படும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆ.ராசா தற்போது திமுகவில் துணை பொதுச்செயலாளராகவும், நீலகிரி மக்களவைத் தொகுதியின் உறுப்பினராகவும் உள்ளார். ஆ.ராசா தொடர்பான ஆடியோவை மேற்கோள்காட்டி அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று கிருஷ்ணகிரி பிரச்சாரத்தின் போது பேசியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

