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யூடியூபர் மாரிதாஸ் மதுரையில் கைது - இது தான் காரணமா?

யூடியூபர் மாரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பாஜக உள்ளிட்ட கட்சியினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சம்பவ இடத்தில் குவிந்துள்ள போலீசார்
சம்பவ இடத்தில் குவிக்கப்பட்டுள்ள போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 4:04 PM IST

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மதுரை: எழுத்தாளரும், பிரபல யூடியூபருமான மாரிதாஸ் சென்னை மாநகர சைபர் கிரைம் காவல் துறையினரால் மதுரையில் உள்ள அவரது வீட்டிலில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார்.

பாஜகவின் ஆதரவாளராக கருதப்படும் எழுத்தாளரும், பிரபல யூடியூபருமான மாரிதாஸ் தமிழக அரசியல் களத்தில் பல்வேறு நிகழ்வுகள் குறித்தும், அரசின் நிர்வாகம், அமைச்சர்கள் கட்சிகள் ஆகியவை குறித்தும் வெளிப்படையாக அவரது யூடியூப் தளத்தில் விமர்சனம் செய்து, வீடியோ பதிவிட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் புதிதாக பதவியேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதலமைச்சரும், அக்கட்சியின் தலைவருமான விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் குறித்து கடுமையாக விமர்சித்து வீடியோக்களை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வந்தார்.

கைது செய்யப்பட்ட யூடியூபர் மாரிதாஸ்
கைது செய்யப்பட்ட யூடியூபர் மாரிதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களை ஏஐ புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி, அவர் பரப்பி வருவதாக தவெகவினர் குற்றச்சாட்டு வைத்து வந்தனர். இந்நிலையில், சென்னை மாநகர சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளதாக கூறப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில் இன்று சென்னையிலிருந்து மதுரை வந்த சென்னை சைபர் கிரைம் தனிப்படை காவல்துறையினர் மதுரை மாநகர காவல் துறையுடன் இணைந்து சூர்யா நகர் பகுதியில் உள்ள மாரிதாஸ் வீட்டை சுற்றி வளைத்தனர். தொடர்ந்து வீட்டிலிருந்த யூடியூர் மாரிதாஸை கைது செய்த போலீசார் சென்னைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். சென்னையில் வைத்து அவரிடம் விசாரணை நடத்த போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து மாரிதாஸ் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “என்னை கைது செய்ய 10-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் மதுரையில் உள்ள என் வீட்டிற்கு வந்துள்ளனர்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

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மேலும், தவெகவின் புகாரை அடுத்து BNS 79 பெண்களின் மரியாதையை அவமதிக்கும் வகையிலான கருத்துகள் கூறுதல்; BNS 353 (2) சமூகப் பிரிவுகளுக்கிடையே வெறுப்பு அல்லது விரோதத்தைத் தூண்டும் வகையிலான கருத்துகள் வெளியிடுதல்; IT Act 66D இணையதளம் வழியாக வெளியிடப்பட்ட வீடியோ தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டு உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் மாரிதாஸ் மீது வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

இருந்தாலும், மாரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்டதற்கான உறுதியான காரணம் இன்னும் தெரியவில்லை. ஆகையால், போலீசாரி அடுத்தகட்ட விசாரணைக்கு பிறகே, முழுமையான விவரங்கள் தெரியவரும் என கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக, தவெகவை விமர்சனம் செய்ததாக பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் ராஜா கடந்த வாரம் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று யூடியூபர் மாரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பாஜக உள்ளிட்ட கட்சியினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

யூடியூபர் மாரிதாஸ் கைது
YOUTUBER MARIDHAS ARREST IN MADURAI
தவெக
யூடியூபர் மாரிதாஸ் மதுரையில் கைது
YOUTUBER MARIDHAS ARREST

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