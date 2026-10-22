இன்ஸ்டா பிரபலம் ஹரிஷ் தற்கொலை வழக்கு - புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருந்த யூடியூபர் ஜேசன் சாமுவேல் கைது
ஜேசன் சாமுவேல், ஹரிஷிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டியதாக ஹரிஷின் தந்தை விநாயகம், கானத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதனடிப்படையில் ஜேசன் சாமுவேல் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 5:18 PM IST
சென்னை: புதுச்சேரியை சேர்ந்த பிரபல இன்ஸ்டாகிராம் நிதி ஆலோசகர் ஹரிஷ் (27) உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட கொண்ட வழக்கில், ஜேசன் சாமுவேல் என்ற யூடியூபரை கானத்தூர் போலீஸார் கைது செய்தனர். புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருந்த அவரைப் பிடித்த போலீஸார், அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஹரிஷ், ‘Finance with Harish’ என்ற பெயரில் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை நடத்தி வந்தார். இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களில், நிதி ஆலோசனை தொடர்பான வீடியோக்களை வெளியிட்டு அவர் பிரபலமானார். இவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை லட்சக்கணக்கானோர் பின் தொடர்ந்து வந்தனர்.
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இந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ‘The Jason Samuel’ என்ற பெயரில் சமூக வலைதளங்களில் செயல்பட்டு வந்த ஜேசன் சாமுவேல் என்பவர், ஹரிஷ் தொடர்பாக யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதில், ஹரிஷின் நிதி ஆலோசனைப் பணிகள் மற்றும் உரிமம் தொடர்பாக அவர் குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்ததாகவும், இதனால் ஹரிஷ் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளானதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, ஹரிஷ் முட்டுக்காட்டில் உள்ள தனது வீட்டில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக, ஹரிஷின் தந்தை விநாயகம், கானத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்தப் புகாரில், ஜேசன் சாமுவேல், ஹரிஷிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டியதாகவும், பணம் கொடுக்காவிட்டால் சமூக வலைதளக் கணக்குகளை முடக்கிவிடுவதாக அச்சுறுத்தியதாகவும் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
ஹரிஷ் இறப்பதற்கு முன்பு வெளியிட்ட காணொலியிலும் ஜேசன் சாமுவேல் மீது குற்றச்சாட்டுகளைத் தெரிவித்திருந்தார்.
ஹரிஷின் மரணம் தொடர்பாக, முதலில் சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவில் விசாரணையைத் தொடங்கிய போலீஸார், பின்னர் தற்கொலைக்குத் தூண்டுதல் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
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இந்நிலையில், புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருந்த ஜேசன் சாமுவேலை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவரிடம், இந்தச் சம்பவத்தின் பின்னணி, சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்ட வீடியோக்கள் மற்றும் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் ஆகியவை குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.