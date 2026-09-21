யூடியூபர் இர்ஃபான் கார் மோதி பெண் உயிரிழந்த வழக்கு: தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்ட இழப்பீடு என்ன?
இதனை இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் வாகனத்தின் உரிமையாளர், இருதரப்பும் வழங்கும் வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : September 21, 2026 at 7:56 AM IST
சென்னை: யூடியூபர் இர்பானின் சொகுசு கார் மோதி உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 30.69 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்துகளுக்கான இழப்பீடு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 25 ஆம் தேதி, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலைநகர் ஜி.எஸ்.டி. சாலையில் தனியார் கல்லூரி காவலாளியான பத்மாவதி (வயது 55) என்பவர் சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது, யூடியூபர் இர்ஃபானின் சொகுசு கார் மோதி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்த சூழலில், இர்ஃபானின் டிரைவர் முகமது அசாருதீன் என்பவரே அப்போது காரை ஓட்டி வந்தார் என்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, காரை அதிவேகமாகவும், அலட்சியமாகவும் ஓட்டி சென்றதாலே இந்த விபத்து நேரிட்டதாகவும், இதற்கான உரிய இழப்பீட்டை வழங்கக்கோரியும் உயிரிழந்த பத்மாவதியின் மகன் பிரகாஷ், மகள் ஷீலா, தாயார் தனபாக்கியம் ஆகியோர் சென்னையில் உள்ள மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீடு தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி நசீர் அலி அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகனத்தின் உரிமையாளர் இர்ஃபான் மற்றும் வாகனத்தின் இன்சூரன்ஸ்தாரர் தாருணி போஜா ஆகியோர் தரப்பில் யாரும் ஆஜராகவில்லை.
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அதேசமயம், இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் தரப்பில் இருந்து காரை ஓட்டி சென்று விபத்தை ஏற்படுத்திய முகமது அசாருதீனின் ஓட்டுநர் உரிமம் தீர்ப்பாயத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்து. இதை ஆய்வு செய்தபோது, அந்த உரிமம் காரை ஓட்டுவதற்கானது இல்லை என்பதும், அது மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் சொந்த பயன்பாட்டுக்கான மூன்று சக்கர வாகனங்களை ஓட்டுவதற்கான உரிமம் என்பதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு 30 லட்சத்து 69 ஆயிரம் ரூபாயை இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது. இதனை இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் வாகனத்தின் உரிமையாளர், இருதரப்பும் வழங்கும் வேண்டும் என சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்துகளுக்கான இழப்பீடு தீர்ப்பாயம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.