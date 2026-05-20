கஞ்சா போதையில் காரை தாக்கிய இளைஞர்கள்
கார் கண்ணாடிகளை உடைத்த இளைஞர்களை பொதுமக்கள் பிடிக்க முயன்ற போது அவர்கள் தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
Published : May 20, 2026 at 6:04 PM IST
திண்டுக்கல்: கஞ்சா போதையில் இளைஞர்கள் காரை தாக்கும் காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இது குறித்து வேடசந்தூர் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூர் அருகே உள்ள பூத்தாம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் விஷ்ணு (வயது 37). இவர் பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் கணினி பொறியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இந்த நிலையில், கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு விஷ்ணு மனைவியின் தந்தை முருகேசன் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் கோயம்புத்தூர் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.
இதையடுத்து, விஷ்ணு பெங்களூருவில் இருந்து பூத்தாம்பட்டியில் உள்ள தனது இல்லத்திற்கு வந்துள்ளார். பின்னர், தனது தந்தையை அழைத்துக் கொண்டு கார் மூலம் கோயம்புத்தூருக்கு சென்றுள்ளார். அங்குள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் தனது மாமனாரை நேரில் பார்த்து நலம் விசாரித்தார். பின்னர் மீண்டும் காரில் பூத்தாம்பட்டியை நோக்கி சென்றுக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, ஒட்டன்சத்திரம்- வேடசந்தூர் சாலை, நான்கு ரோட்டில் மூன்று இளைஞர்கள் சென்றுக் கொண்டிருந்த இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது கார் லேசாக உரசியுள்ளது. இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற மூன்று இளைஞர்களும் கஞ்சா போதையில் இருந்துள்ளனர். அவர்களின் இருசக்கர வாகனத்தை விஷ்ணு முந்திச் சென்றுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள், விஷ்ணு மற்றும் அவரது தந்தை ஆகியோரை ஆபாசமாகப் பேசியுள்ளனர்.
அத்துடன், காரை விரட்டிச் சென்றுள்ளனர். ஆட்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த சாலையூர் நான்கு ரோடு பகுதியில் விஷ்ணு தனது காரை நிறுத்தியுள்ளார். அப்போது மூன்று இளைஞர்களும் காரின் கண்ணாடியை தடியாலும், கல்லாலும் உடைத்துள்ளனர். இதனைக் கண்ட சாலையில் இருந்தவர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து அவர்களைப் பிடிக்க முயன்றனர். எனினும், இளைஞர்கள் தப்பித்துவிட்டனர்.
இது குறித்து விஷ்ணு, வேடசந்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், மூன்று இளைஞர்களையும் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, கஞ்சா போதையில் மூன்று இளைஞர்கள் கார் கண்ணாடிகளை உடைத்து தாக்கியது தொடர்பான காணொளி காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.