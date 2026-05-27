இலவசமாக கறி கொடுக்காததால் ஆத்திரம்; 100 வாத்துகளை கொடூரமாக கொன்று குவித்த இளைஞர்கள் கைது
இலவசமாக வாத்து கேட்டு உரிமையாளரிடம் மதுபோதையில் இளைஞர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : May 27, 2026 at 2:12 PM IST
Updated : May 27, 2026 at 2:20 PM IST
திருநெல்வேலி: இலவசமாக வாத்து கறி கேட்டுக் கொடுக்காத ஆத்திரத்தில் சுமார் 100 வாத்துகளைக் கொடூரமாக வெட்டி கொன்ற சம்பவத்தில் 4 இளைஞர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
நெல்லையை அடுத்த மேல முன்னீர்பள்ளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முப்புடாதி என்ற ராமசாமி (35). இவர் சொந்தமாக பண்ணை வைத்து நூற்றுக்கணக்கான வாத்துகளை வளர்த்து வருகிறார். இவர் தருவை பகுதியில் வாத்துகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் சென்று அங்குள்ள ஒரு தோட்ட பகுதியில் வைத்து வாத்துகளைப் பராமரித்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மகாராஜா (எ) மாயா (24) மற்றும் அவரது நண்பர்கள் 3 பேர் மதுபோதையில் வந்து அவரிடம் வாத்து கறி சாப்பிட வேண்டும் எனக் கூறி பணம் கொடுக்காமல் ஒரு வாத்தை இலவசமாகக் கேட்டுள்ளனர்.
ராமசாமி அவர்களுக்கு வாத்து கொடுக்க மறுத்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் மதுபோதையில் இருந்த நான்கு பேரும் அவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அருகில் இருந்தவர்கள் இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவத்தால் பகை உணர்வை ஏற்படுத்திக்கொண்ட மாயா மற்றும் அவரது நண்பர்கள், நேற்று அதிகாலையில் வாத்துகள் வைத்துள்ள இடத்திற்குச் சென்று, அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 100 வாத்துகளை அரிவாளால் வெட்டியும், கம்பால் அடித்தும் கொடூரமாக கொன்றுள்ளனர்.
வாத்துகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டு ராமசாமி, அந்த இடத்திற்கு சென்று பார்த்தபோது, வாத்துகள் செத்து கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். அந்த கும்பலைத் தடுக்க முயன்றபோது, அவரை தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றனர்.
காயமடைந்த ராமசாமி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த முன்னீர்பள்ளம் காவல்துறையினர், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
இந்த கொடூர சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை வலைவீசித் தேடிய நிலையில், மாயா (24), ராஜேஷ் (23), ஹரி (24), சோனு (26) ஆகிய 4 பேரையும் ஒரே நாளில் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
மதுபோதையில் வாத்து கறிக்காக சண்டையிட்டு, ஆத்திரத்தில் அனைத்து வாத்துகளையும் இளைஞர்கள் வெட்டிக் கொன்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.