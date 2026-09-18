ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் விநாயகர் ஊர்வலத்தில் சர்ச்சை - இளைஞர்கள் இருவர் மீண்டும் கைது
இளைஞர்கள் 'குண்டு வெடிக்கும்' என பேசிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியது. ஆகையால், இருவரையும் நேற்றிரவு மீண்டும் கைது செய்த போலீஸார், அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 18, 2026 at 8:19 PM IST
விருதுநகர்: வீடியோ வைரலாகிய நிலையில் விடுவிக்கப்பட்ட இரண்டு இளைஞர்களை மீண்டும் கைது செய்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பல்வேறு இடங்களில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டு சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டன. இந்த சூழலில், சுற்று வட்டாரப்பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலைகள் நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 17) இரவு மேள தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கிருந்த கண்மாயில் கரைக்கப்பட்டன.
அந்த வகையில், ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் மணிக்கூண்டு பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலையும் மேளதாளத்துடன் கண்மாயில் கரைப்பதற்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அவ்வாறு, விநாயகர் ஊர்வலம் மணிக்கூண்டு அருகே உள்ள மசூதி பக்கத்தில் வந்தபோது, பாடல் இசைக்கவும், மேளம் அடிக்கவும் காவல் துறையினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதனை ஏற்றுக் கொள்ளாத இந்து முன்னணியினர் அங்கேயே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். ஆகையால், மேளம் அடிக்க போலீசார் அனுமதித்துள்ளனர். இதையடுத்து, ஊர்வலம் மசூதியைக் கடக்கும் நேரத்தில், அதில் இருந்த சிலர் 'பாரத் மாதா கி ஜே' என கோஷமிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதை மசூதியின் அருகே நின்றவாறு பார்த்து கொண்டிருந்த இரண்டு இளைஞர்கள் திடீரென ஆவேசமடைந்து, "ஶ்ரீவில்லிபுத்தூரில் குண்டு வெடிக்கும்" என சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியிருக்கின்றனர்.
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இளைஞர்களின் இந்த பேச்சு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவர்கள் இருவரையும் போலீசார் உடனடியாக அங்கிருந்து காவல் நிலையம் அழைத்து விசாரணைச் செய்தனர். இதில், அவர்கள் இருவரும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது அஷ்ரப் (வயது 21), ராகுல் பயாஸ் (வயது 20) என்பது தெரிய வந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து, அன்றைய தினமே காவல்நிலைய ஜாமீனில் இளைஞர்கள் இருவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர். இந்த நிலையில்தான், இளைஞர்கள் 'குண்டு வெடிக்கும்' என பேசிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியது. ஆகையால், இருவரையும் நேற்றிரவு மீண்டும் கைது செய்த போலீஸார், அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.