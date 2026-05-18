காதலியை கண்மூடித்தனமாக தாக்கிய இளைஞர்; திருச்சியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
காவல்துறை உயரதிகாரிகளின் அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ள பகுதியில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
Published : May 18, 2026 at 4:48 PM IST
திருச்சிராப்பள்ளி: கல்லூரி மாணவியைக் கொடூரமாகத் தாக்கிய இளைஞரைச் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்த பொதுமக்கள், அவரை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் மற்றும் கல்லூரி மாணவி ஆகிய இருவரும் காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த இளைஞர், திருச்சியில் உள்ள பிரபல தனியார் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, தில்லை நகரில் உள்ள ரியல் எஸ்டேட் அலுவலகத்தில் பணிப்புரிந்து வருகிறார்.
அதேபோல், திருச்சியில் உள்ள கல்லூரி ஒன்றில் சம்மந்தப்பட்ட மாணவி பயின்று வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இருவரின் காதலுக்கும் மாணவியின் பெற்றோர் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து மாணவி, தனது காதலனிடம் கூறியுள்ளார். இதற்கு காதலன், 'எதுவாக இருந்தாலும் நேரில் பேசிக் கொள்ளலாம்; நேரில் வா சந்திக்கிலாம்' என்று கூறியுள்ளார்.
இதையடுத்து, தனது காதலியை அழைத்து காதலன் நீண்ட நேரமாகப் பேசியுள்ளார். எனினும் பேச்சில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால் ஆத்திரமடைந்த காதலன், சம்மந்தப்பட்ட கல்லூரி மாணவியைக் கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ளார். அத்துடன், மாணவியின் முகத்தில் கல்லால் தாக்கியுள்ளார். இந்த சம்பவம், திருச்சி காஜாமலை பகுதி அருகே நிகழ்ந்த நிலையில், சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்த பாதசாரிகள் அந்த பெண்ணை மீட்டதுடன், இளைஞரைச் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்து கே.கே.நகர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். சம்மந்தப்பட்ட இளைஞர் மீது பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
காயமடைந்தக் கல்லூரி மாணவி அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். மத்திய மண்டல ஐஜி அலுவலகம், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய காவல் அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ள பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.