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40 வயது நபர் கழுத்தை அறுத்துக் கொலை- சிவகங்கையில் பரபரப்பு

கொலை செய்யப்பட்டவர் மீது காவல் நிலையத்தில் ஏற்கனவே 7 வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

சிவகங்கை நகர் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை
சிவகங்கை நகர் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 8:19 PM IST

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சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே 40 வயது நபர் கழுத்தை அறுத்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், சிவகங்கையில் பெரும்ப பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம், சிவகங்கை- இளையான்குடி சாலை, அண்ணாமலை நகர், வட்ட ஊரணி நெடுஞ்சாலையின் அருகே உள்ள ஆர்.எஸ்.பதி காடு பின்புறப் பகுதியில் ரத்த வெள்ளத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் கிடப்பதாக சிவகங்கை நகர காவல் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில் சிவகங்கை நகர் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர்.

அத்துடன், உயிரிழந்தவரின் உடலை மீட்ட காவல்துறையினர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ள காவல்துறையினர், பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்தவர், முலைக்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கணேசன் என்பவரின் மகன் ரஜினி (வயது 40) எஎன்பவது தெரியவந்தது. நெய் வியாபாரம் செய்து வந்த ரஜினி, சிவகங்கை வாணியங்குடி பகுதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். கொலை செய்யப்பட்ட ரஜினி மீது காவல் நிலையத்தில் ஏற்கனவே 7 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. மேலும், மர்மநபர்கள் நள்ளிரவில் ரஜினியை கொலை செய்திருக்கலாம் என்று காவல்துறையினர் சந்தேகின்றனர்.

கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களைப் பிடிக்க காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டு சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம், சிவகங்கை பகுதியில் வசிக்கும் மக்களிடையே பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

இளைஞர் கழுத்தை அறுத்துக் கொலை
சிவகங்கையில் பரபரப்பு
POLICE INVESTIGATION
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SIVAGANGAI YOUTH MURDERED

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