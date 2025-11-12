ETV Bharat / state

''தகாத உறவில் இருந்த பெண்ணுக்கு வெட்டு'' - மருத்துவமனையில் சேர்த்து விட்டு போலீசில் சரணடைந்த இளைஞர்!

நண்பர்களிடம் சித்ராவை வெட்டி விட்டதாகவும் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த அவிநாசிபாளையம் காவல் துறையினரிடம் கருப்பண்ணன் சரணடைந்துள்ளார்.

போலீசில் சரணடைந்த இளைஞர்
போலீசில் சரணடைந்த இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 5:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் பெருந்தொழு பகுதியில் தகாத உறவு தகராறில் பெண்ணை வெட்டி விட்டு சிகிச்சைக்கு மருத்துவமனையில் சேர்த்த இளைஞர் பின்னர் போலீசில் சரணடைந்தார்.

திருப்பூர் மாவட்டம் பெருந்தொழு பகுதியை சேர்ந்தவர் சித்ரா (36). இவரது கணவர் ஜான்சன். கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு கரோனாவில் இறந்து விட்டார். இவர்களுக்கு 14 வயதில் மகள் இருக்கிறார். இந்நிலையில் தனியாக வசித்து வந்த சித்ராவிற்கு பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் மெக்கானிக் கருப்பண்ணன் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த பழக்கமானது தொடர்ந்து வந்த நிலையில், இவர்களுக்குள் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்த காரணத்தால் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக சித்ரா கருப்பண்ணனுடன் பேசுவதை தவிர்த்து விட்டார். மேலும் இது குறித்து அவிநாசிபாளையம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததுடன், அங்கேயே தங்கள் இருவருக்குள் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என்று எழுத்துப்பூர்வமாக இருவரும் ஒப்புதல் வாக்குமூலமும் அளித்துள்ளனர்.

சித்ராவுடன் தொடர்பை விட முடியாத கருப்பண்ணன் கடந்த வாரம் மீண்டும் பேச வந்துள்ளார். ஆனால் சித்ரா சம்மதிக்காததால் அவரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இன்று காலை சித்ரா மகளை பள்ளியில் விட்டு விட்டு மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்பிய போது அங்கு வந்த கருப்பண்ணன், ''என்னுடன் ஏன் பேச மறுக்கிறாய்? என்று கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும் அவர் வீட்டிற்குள் வர முயற்சி செய்துள்ளார்.

சித்ரா அவரை உள்ளே விடாததால் ஆத்திரமடைந்த கருப்பண்ணன் சித்ராவின் கை மற்றும் கால்களை வெட்டினார். இதில் சித்ராவின் இடது கை உடைந்து தொங்கியது. வலியால் அலறி துடித்த சித்ராவின் நிலையை கண்டு மனம் இறங்கிய கருப்பண்ணன் உடனே 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு போன் செய்து வர வைத்து அவரை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி, சிகிச்சைக்காக திருப்பூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

மேலும் தனது நண்பர்களிடம் சித்ராவை வெட்டி விட்டதாகவும் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த அவிநாசிபாளையம் காவல் துறையினரிடம் கருப்பண்ணன் சரணடைந்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ராஜபாளையம் கோயில் காவலாளிகள் படுகொலை வழக்கு: ஒருவரை சுட்டுப்பிடித்த போலீசார்!

இது குறித்து அவிநாசிபாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சித்ராவின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதைத் தொடர்ந்து, மேல்சிகிச்சைக்காக அவரை கோவை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

TAGGED:

YOUTH SURRENDERED TO POLICE
POLICE TIRUPPUR
தகாத உறவில் பெண்ணுக்கு வெட்டு
கள்ளக்காதலிக்கு அரிவாள் வெட்டு
TIRUPPUR YOUTH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.