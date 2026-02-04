காவல் ஆய்வாளரிடம் இலவச பயிற்சி பெற்ற 83 மாணவர்கள் போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி; வாழ்த்திய மாவட்ட எஸ்.பி
ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேரில் இருவர் துணை ராணுவ படைக்கும், ஒருவர் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கும் தேர்வாகியுள்ளனர்.
Published : February 4, 2026 at 10:04 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 10:12 PM IST
திருவாரூர்: காவல் ஆய்வாளரிடம் இலவச பயிற்சி பெற்ற 83 இளைஞர்கள் துணை ராணுவப்படை மற்றும் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு தேர்வாகி அசத்திய சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவாரூர் மாவட்டம் ஆண்டிப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார். இவர் திருவாரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் விரல் ரேகை காவல் ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் தனது காவல்துறை நண்பரான திருவாரூர் தாலுகா காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணிபுரியும் சத்திய சீலன் என்பவருடன் இணைந்து கடந்த 10 வருடமாக திருவாரூர் மாவட்டம் மட்டுமல்லாது அண்டை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு காவல்துறை மற்றும் ராணுவ எழுத்து தேர்வு மற்றும் உடற்தகுதி தேர்வுக்கான பயிற்சிகளை ஓய்வு நேரங்களில் இலவசமாக கொடுத்து வருகின்றனர்.
இவர்களிடம் தமிழகம் முழுவதிலிருந்து பயிற்சி பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் ராணுவம் மற்றும் காவல்துறை சார்ந்த பணிகளுக்குத் தேர்வாகியுள்ளனர். இந்த பயிற்சியினை சதீஷ்குமார் தனது ஓய்வு நேரத்தில் அரசுக்கு சொந்தமான சமுதாய கூடத்திலும் நெடுஞ்சாலை ஓரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் அளித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் இவர்களிடம் பயிற்சி பெற்ற 83 பேர் துணை ராணுவ படை மற்றும் காவல்துறை தேர்வு எழுதி அரசு பணிக்கு தேர்வாகியுள்ளனர். அதில் 21 பேர் ஏற்கனவே பயிற்சிக்கு சென்று விட்ட நிலையில் மீதம் உள்ள 62 நபர்கள் இன்று மாவட்ட எஸ்பி அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்தனர்.
அவர்கள் பெற்ற பணி நியமன ஆணையினை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கருண் கரட் கையால் பெற்று கொண்டு குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். அப்போது விரல் ரேகை காவல் ஆய்வாளர் சதீஷ்குமாரிடம் பேசிய எஸ்.பி அவரை வியந்து பாராட்டினார். மேலும் அவருக்கு ஆயுதப்படை வளாகத்தில் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் ஒரு அறையை ஒதுக்கலாம் என்றும், எந்த உதவியாக இருந்தாலும் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்று கூறி பாராட்டினார்.
தொடர்ந்து, இது குறித்து பேட்டியளித்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், "இது எங்களுக்கு பிரவுட் மூமெண்ட் என்றும் ஓய்வு நேரங்களில் இவர் இவ்வாறு ஏழை எளிய பின் பின்புலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து அவர்களை உருவாக்குவது பெருமைக்குரிய விஷயம்" என்றார்.
மேலும், இந்த 83 நபர்களில் திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 40 நபர்களும் விருதுநகர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த 43 நபர்களும் அடங்குவர். குறிப்பாக நாகை மாவட்டம் திருமருகல் பகுதியைச் சேர்ந்த வினித், அரவிந்த், ஆர்த்தி என்கிற ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகளில் இருவர் துணை ராணுவ படைக்கும், ஒருவர் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கும் தேர்வாகி அசத்திய நிலையில் அவர்களையும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அழைத்து வியந்து பாராட்டினார். குறிப்பாக சதீஸ்குமார் பணி அளப்பரியது என்றும் அவருக்கு கண்டிப்பாக மாநில அளவில் விருது கிடைக்கப் பரிந்துரைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.