குடியாத்தம் அருகே இளைஞர் கத்தியால் குத்திக்கொலை
இளைஞர் கொலை வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள பிரேமை கைது செய்ய பரதராமி காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : April 26, 2026 at 2:03 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே பாக்கம் கிராமத்தில் இளைஞர் ஒருவர் கத்தியால் குத்திக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நந்தகோபால் (வயது 36). கட்டிட மேஸ்திரியாகப் பணிபுரிந்து வரும் இவருக்கு திருமணமாகி இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர். இந்த நிலையில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளியான பிரேம் (வயது 30) என்பவருக்கும், நந்தகோபாலுக்கும் இடையே முன்பே கிராமத் திருவிழாவின்போது ஏற்பட்ட தகராறால் முன்விரோதம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இன்று நந்தகோபாலின் குழந்தைகளுக்கு பிரேம் ஜூஸ் வாங்கிக் கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது “என் குழந்தைகளுக்கு நீ ஏன் ஜூஸ் வாங்கி கொடுக்கிறாய்?” என நந்தகோபால் கேள்வி எழுப்பியதால் இருவருக்கும் இடையே வாய்த்தகராறு ஏற்பட்டது. இந்த தகராறு முற்றிய நிலையில் ஆத்திரமடைந்த பிரேம் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் நந்தகோபாலின் மார்பு மற்றும் வயிற்றுப் பகுதிகளில் பலமுறை குத்தியுள்ளார்.
இதில் கடுமையாக காயமடைந்த நந்தகோபால் ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே விழுந்துள்ளார். அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை உடனடியாக மீட்டு குடியாத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், வரும் வழியிலேயே நந்தகோபால் உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நந்தகோபாலின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து பரதராமி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சம்பவத்திற்குப் பிறகு தலைமறைவாக உள்ள பிரேம்மை கைது செய்ய போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நந்தகோபால் உயிரிழந்த செய்தியை அறிந்த உறவினர்கள் குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனை முன்பு திரண்டதால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவியது. பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக மருத்துவமனை வளாகத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.
இந்த சம்பவம் பாக்கம் கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தந்தையை இழந்து தவிக்கும் பிள்ளைகளைப் பார்த்து அப்பகுதி மக்கள் கண்கலங்கினர்.