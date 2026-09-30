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மீண்டும் மாயமான கோவை பிரகாஷ்; 23 வருட காத்திருப்பை 2 மாதங்களில் சுக்குநூறாக்கிய மகன்

2003ஆம் ஆண்டு காணாமல் போன பிரகாஷ் கடந்த ஜூலை மாத இறுதியில் தான் தாயுடன் இணைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தாயுடன் இணைந்த பிரகாஷ்
தாயுடன் இணைந்த பிரகாஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 1:16 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: சிறு வயதில் காணாமல் போய் 23 வருடங்களுக்கு பிறகு தாயுடன் இணைந்த இளைஞர் திடீரென மாயமானதால் அவரது குடும்பத்தினர் தவித்து வருகின்றனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம், பூமாலைப்பட்டி ஆனைக்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ராமமூர்த்தி - சுந்தரி தம்பதியினர். இவர்களுக்கு பிரகாஷ், பிரபு என இரு மகன்கள் உள்ளனர். கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிழைப்புக்காக இவர்கள் குடும்பத்துடன் கோவைக்கு குடிபெயர்ந்தனர். கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் இவர்கள் வசித்து வந்த நிலையில், மூத்த மகன் பிரகாஷ் 3-ஆம் வகுப்பு வரை கவுண்டம்பாளையம் நகராட்சி பள்ளியிலும், சாய்பாபா காலனி அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் 4-ஆம் வகுப்பும் படித்துள்ளார்.

சகோதரருடன் ஏற்பட்ட சண்டையால் காணாமல் போன பிரகாஷ்

இந்நிலையில் கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு பிரகாஷ், பிரபு இடையே இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுவதில் சண்டை ஏற்படவே பிரகாஷ் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். பெற்றோர் உறவினர்கள் எங்கு தேடியும் பிரகாஷ் கிடைக்காததால் மகன் உயிருடன் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை என நினைத்து தனது இளைய மகன் பிரபுவுடன் கோவை நீலாம்பூர் பகுதியில் வசித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் தான் சண்டிகர் தமிழ் சங்கம் மூலம் திருப்பூரை சார்ந்த செய்தியாளர் முத்தையா என்பவர் மூலம் பிரகாஷ், பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலா மாவட்டத்தில் உள்ள லச்சகானி என்ற இடத்தில் இருக்கும் அப்னா ஃபர்ஸ் சேவா சொசைட்டியின் காப்பகத்தில் இருப்பதாக தெரிய வந்தது.

23 ஆண்டுகளுக்கு பின் தாயுடன் சேர்ந்த பிரகாஷ்

இறந்துவிட்டதாக தாங்கள் நினைத்த தங்களுடைய மகன் உயிருடன் இருப்பதைக் கேட்டு இன்ப அதிர்ச்சியடைந்த சுந்தரி, பஞ்சாப் சென்று தனது மகனை மீட்டு வர உதவி செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமாரை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தார். இதனை தொடர்ந்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை விருதுநகர் மற்றும் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையால், பிரகாஷ் கோவை அழைத்து வர ஏற்பாடுகள் நடைபெற்ற நிலையில் சுந்தரி மற்றும் செய்தியாளர் முத்தையா ஆகியோர் பஞ்சாப் சென்று 2026 ஜூலை மாத இறுதியில் பிரகாஷை மீட்டு வந்தனர்.

வீட்டிற்கு வந்த பின்னர் பிரகாஷ் தனது தம்பி பிரபு மற்றும் தாய் சுந்தரியுடன் வசித்து வந்தார். மேலும் தாயுடன் சென்று தோட்டவேலை மற்றும் மாடுகளை கவனிப்பது போன்ற பணிகளை செய்து வந்த பிரகாஷ் கடந்த செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி வழக்கம் போல் தோட்டப்பணிகள் மற்றும் வீட்டு பணிகளை முடித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்துள்ளார்.

மீண்டும் காணாமல் போன பிரகாஷ்

இதனைத் தொடர்ந்து மதிய வேளையில் வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்ற பிரகாஷ் இரவு ஆகியும் வீடு திரும்பாததால் அதிர்ச்சி அடைந்த தாய் சுந்தரி மற்றும் அவரது தம்பு பிரபு ஆகியோர் அந்த பகுதி முழுவதும் தேடியுள்ளனர். எனினும் பிரகாஷ் கிடைக்காததால் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி நீலம்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளனர். மேலும் அக்கம் பக்கத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் உதவியுடன் பிரகாஷை தேடி வந்துள்ளனர்.

பிரகாஷின் தாயார் சுந்தரி
பிரகாஷின் தாயார் சுந்தரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து அவரது தாய் சுந்தரி கூறுகையில், “பஞ்சாபில் இருந்து மீட்டு வரப்பட்ட தனது மகன் பிரகாஷ் இரண்டு மாதங்களாக தங்களுடன் வசித்து வந்தால் வீட்டு வேலை மற்றும் தோட்ட வேலை செய்து வந்து நிலையில் சனிக்கிழமை மதியம் திடீரென காணாமல் போய் விட்டார். இது குறித்து தகவல் அறிந்ததும் அக்கம் பக்கத்தினர் உதவியுடன் அவனை தேடி வருகிறோம்.

இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மகன் காணாமல் போய் 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் கிடைத்த நிலையில், தற்போது மாயமானது மிகவும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடந்த இரண்டு மாதங்களாக மகன் எங்களுடன் இருந்த நிலையில் தற்போது அவன் காணாமல் போனதால் வீட்டில் இருக்கவே முடியவில்லை. விரைவில் அவன் கிடைத்துவிடுவான் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது” என்று கூறினார்.

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இதனைத் தொடர்ந்து, பிரகாஷ் தம்பி பிரபு கூறுகையில், கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு திடீரென அண்ணன் காணாமல் போய் உள்ளார். இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் அவரை தேடி வருவதாக தெரிவித்தார். பிரகாஷ் காணாமல் போனது குறித்து அவரது பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வரும் மணி சாமி என்பவர் கூறுகையில், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பிரகாஷ் தங்களுடைய பகுதியில் சுற்றி வந்தார்.

பிரகாஷின் சகோதரர் பிரபு
பிரகாஷின் சகோதரர் பிரபு (ETV Bharat Tamil Nadu)

வீட்டு வேலைகளை செய்துவிட்டு தனது அம்மா மற்றும் தம்பியுடன் எப்போதும் இருந்து வந்த நிலையில் தற்போது திடீரென காணாமல் போய் உள்ளார். அவரை தேடி வருகிறார்கள். நாங்களும் அவரது புகைப்படங்களை நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வைத்து வாட்சப் மூலமாகவும் தேடி வருகிறார்கள். விரைவில் பிரகாஷ் கிடைக்க வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.

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YOUTH REUNITED WITH MOTHER
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தாயுடன் இணைந்த இளைஞர் மாயம்
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