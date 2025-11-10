விரட்டி விரட்டி நடந்த கொலை! அலறிய திருச்சி காவலர் குடியிருப்பு!
Published : November 10, 2025 at 3:47 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 6:05 PM IST
திருச்சி: அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று திருச்சிக்கு வந்துள்ள நிலையில், காவலர் குடியிருப்புக்கு உள்ளேயே இளைஞரை ஒரு கும்பல் வெட்டிப் படுகொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருச்சி பீமநகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தாமரைச்செல்வன் (25). இவர் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், பீமநகர் மாசிங் பேட்டை பகுதியில் தாமரைச்செல்வன் நின்று கொண்டிருந்த போது அவரைக் கொலை செய்யும் நோக்கில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் ஒரு கும்பல் விரட்டியிருக்கிறது.
அப்போது தாமரைச்செல்வன் உயிர் தப்பிக்க, அருகே உள்ள புதிய காவலர் குடியிருப்பின் உள்ளே நுழைந்துள்ளார். அப்போதும் அவரை விரட்டிச் சென்ற ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல், தாமரைச்செல்வன் மீது கொலை வெறித் தாக்குதல் நடத்தி வெட்டிப் படுகொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடியிருக்கிறது. இதனால் அந்தப் பகுதியில் பெரும் பதற்றமும், பரபரப்பும் ஏற்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த பாலக்கரை போலீசார் கொலை குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு கொலையாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.
மேலும், இந்த சம்பவத்துக்கு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், ''திமுக ஆட்சியில், தமிழ்நாட்டில் படுகொலைகள் நடைபெறாத நாளே இல்லை எனும் அளவுக்குச் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து இருக்கிறது.
இதன் உச்சகட்டமாக, இன்று காலை, திருச்சி மாநகர் பீமநகர் மார்சிங் பேட்டையில், பள்ளிகள் அதிகம் உள்ள பகுதியில், குறிப்பாக காவலர் குடியிருப்பு உள்ளேயே புகுந்து ஒருவரை வெட்டி படுகொலை செய்திருப்பது, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பைக் கேள்விக்குறியாக்கியிருக்கிறது.
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், தற்போது திருச்சியில் தான் தங்கியிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் போது, காவலர் குடியிருப்பிலேயே இப்படி ஒரு படுகொலை நடப்பது, தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கின் அவலநிலையைக் காட்டுகிறது. பெண்கள், முதியவர்கள், குழந்தைகள், என யாருக்குமே பாதுகாப்பில்லாத நிலையில் தமிழ்நாடு தரம் தாழ்ந்திருக்கிறது. காவல் துறைக்குப் பொறுப்பான முதலமைச்சர், கையாலாகாத நிலையில் காவல் துறையை வைத்திருப்பது, தமிழ்நாட்டின் சாபக்கேடு'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.