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நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி இளைஞர் கொலை- காவல்துறை தீவிர விசாரணை

முன்விரோதம் காரணமாக சசிக்குமார் கொலை செய்யப்பட்டாரா? என்பது போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இளைஞர் கொலை
சம்பவம் நடந்த இடத்தில் காவல் துறையினர் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 8:09 PM IST

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கடலூர்: புதுச்சேரி- கடலூர் எல்லைப் பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசியும், சரமாரியாக வெட்டியும் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடலூர் மாவட்டம், பெரிய காட்டுப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சசிக்குமார் (வயது 31). கார் ஓட்டுநரான இவர், ரங்காரெட்டிப்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வந்தார். இந்த நிலையில், கடலூர்- புதுச்சேரி எல்லைப் பகுதியான இரட்டைச்சாவடி அருகே தனது காரை நிறுத்தியுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, காரை சசிக்குமார் சுத்தம் செய்துக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, அந்த வழியே இரு சக்கர வாகனங்களில் வந்த மர்ம நபர்கள், சசிக்குமார் மீது திடீரென நாட்டு வெடிகுண்டை வீசினர். பலத்த சத்தத்துடன் வெடிகுண்டு வெடித்த நிலையில், சசிக்குமார் அதில் சிக்கி சுருண்டு விழுந்தார். இதையடுத்து, மர்ம நபர்கள் தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த பயங்கர ஆயுதங்களால், சசிக்குமாரின் தலை, முகம், கை உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர்.

இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த சசிக்குமார், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, அந்த மர்ம நபர்கள் தங்கள் வந்த இரு சக்கர வாகனங்கள் மூலம் தப்பிச் சென்றுள்ளனர். கண் இமைக்கும் நேரத்தில் நடந்த இந்த சம்பவத்தால் பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அத்துடன், கொலை சம்பவம் குறித்து பொதுமக்கள், காவல் துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.

தகவலின்பேரில் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காவல் துறையினர், சசிக்குமாரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கடலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், கொலை சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், சம்பவ இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

புதுச்சேரி- கடலூர் எல்லையில் இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதால் புதுச்சேரியை சேர்ந்த நபர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், புதுச்சேரி மாநில காவல் துறையினரும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பழிக்குப்பழியாக கொலையா? முன்விரோதம் காரணமாக கொலையா? என்பது போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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TAGGED:

நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி இளைஞர் கொலை
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