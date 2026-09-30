இன்ஸ்டாகிராமில் கானா பாடல் மூலம் கொலை மிரட்டல் - பெற்றோர் கண் முன்னே இளைஞர் வெட்டி படுகொலை
வீட்டிலிருந்து அவரை வெளியே அழைத்து வந்த இரண்டு பெண்கள் யார்? இந்த கொலையில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : September 30, 2026 at 3:49 PM IST
சென்னை: திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் வீட்டினருகே குடும்பத்தினருடன் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த இளைஞரை இரண்டு பெண்கள் வெளியே அழைத்துச்சென்ற நிலையில், அங்கு மறைந்திருந்த கும்பல் சரமாரியாக வெட்டிப் படுகொலை செய்த வழக்கில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திருவல்லிக்கேணி கிருஷ்ணாபேட்டை வெங்கட்ரங்கம் பிள்ளை தெருவைச் சேர்ந்தவர் அஜித் (26). இவர் தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்தில் தொழில்நுட்பக் கலைஞராக பணியாற்றி வந்தார்.
நேற்றிரவு வழக்கம்போல் வேலை முடிந்து வீடு திரும்பிய அஜித் தனது தந்தை நடராஜன், தாய் சரசம்மாள் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினருடன் வீட்டினருகே அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அஜித்தை சந்திக்க வேண்டும் எனக் கூறி இரண்டு பெண்கள் அங்கு வந்துள்ளனர். அஜித்திடம் தனியாக பேச வேண்டும் எனக் கூறி அவரை வீட்டின் வாசல் பகுதிக்கு வெளியே அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அஜித் அந்த இரண்டு பெண்களுடன் பேசி கொண்டிருந்தபோது, அங்கு மறைந்திருந்த மர்ம நபர்கள் திடீரென வந்து அவரைச் சூழ்ந்துள்ளனர். பின்னர் கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் அஜித்தின் முகம், தலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இந்த படுகாயமடைந்த அஜித் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
மகன் தாக்கப்படுவதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அவரது தந்தை நடராஜனும், தாய் சரசம்மாளும் அஜித்தைக் காப்பாற்ற ஓடியுள்ளனர். அப்போது மர்ம நபர்கள் அவர்களையும் தாக்க முயன்றுள்ளனர். இதில் மகனைக் காப்பாற்ற முயன்ற சரசம்மாளின் கையில் வெட்டு காயம் ஏற்பட்டது. அஜித்தின் வளர்ப்பு நாய் கொலையாளிகளைத் துரத்த முயன்ற நிலையில் அந்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஐஸ் ஹவுஸ் காவல் நிலைய போலீசார், சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். அஜித்தின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். காயமடைந்த அவரது தாய் சரசம்மாள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக போவீசார் தெரிவித்தனர்.
அஜித்தை வீட்டிலிருந்து வெளியே வரவழைத்து கொலை செய்ததால் இது திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட கொலையாக இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணையைத் தொடங்கினர். சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியிலுள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனர். இதன் அடிப்படையில் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய ஹரீஷ், ரவுடி போண்டா ராஜேஷ் ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், அஜித்துக்கும் ஹரீஷ் தரப்பினருக்கும் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு முதல் முன்விரோதம் இருந்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது. ஹரீஷின் சகோதரர் அபிஷேக் கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அஜித்துக்கு பகிரங்கமாக கொலை மிரட்டல் விடுத்திருந்ததாகவும். இதுதொடர்பாக அஜித்தின் பெற்றோர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
பின்னர் மற்றொரு வழக்கில் அபிஷேக் கைது செய்யப்பட்டு குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். நேற்று செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் அபிஷேக் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவரைச் சந்தித்த ஹரீஷ், போண்டா ராஜேஷ் ஆகியோர் அஜித்தை பழிவாங்க முடிவெடுத்து கொலை செய்தது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இன்ஸ்டாகிராமில் கானா பாடல் மூலம் மிரட்டல்
இதனிடையே அபிஷேக் சிறைக்குச் சென்ற பின்னர் ஹரீஷ், போண்டா ராஜேஷ் ஆகியோர் இன்ஸ்டாகிராமில் கானா பாடல் பாடி ரீல்ஸ் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளனர். அபிஷேக்கை பொய்யான வழக்கில் சிக்கவைத்து சிறையில் அடைத்ததாகவும், தங்களுக்கு உத்தரவு வந்ததும் அதற்குக் காரணமானவரை மூளை சிதறும் வகையில் கொலை செய்வோம் என்றும் அந்த வீடியோவில் சவால் விடுக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தாங்கள் சவால் விட்டதை போன்றே அஜித்தை அவர்கள் கொலை செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, அஜித்தை கொலை செய்ய வந்த கும்பலுக்கு வேறு யாரெல்லாம் உதவினர்? வீட்டிலிருந்து அவரை வெளியே அழைத்து வந்த இரண்டு பெண்கள் யார்? இந்த கொலையில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் கொலை செய்யப்பட்ட அஜித்தும் இந்த கும்பலும் கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரை விற்பனையில் ஈடுபட்டார்களா? அதில் ஏதாவது இவர்களுக்குள் முன்விரோதம் ஏற்பட்டதா? என்ற கோணத்திலும் ஐஸ் ஹவுஸ் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.