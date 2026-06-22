கத்திவாக்கம் மேம்பாலத்தில் கோர விபத்து: நேர்காணலுக்கு சென்ற இளைஞர் உயிரிழப்பு
விபத்து தொடர்பாக தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் இளைஞரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : June 22, 2026 at 6:07 PM IST
சென்னை: கத்திவாக்கம் மேம்பாலத்தில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் நேர்காணலுக்கு சென்ற இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசத்தை சேர்ந்த சோமசுந்தரம் (20), கொளத்தூர் பகுதி சேர்ந்த ஸ்ரீதரன் (20) இவர்கள் இருவரும் தனியார் கல்லூரியில் படித்து வருகின்றனர். இருவரும் சென்னை எண்ணூரில் உள்ள அசோக் லேலண்ட் நிறுவனத்திற்கு நேர்முகத் தேர்வுக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் இருவரும் சென்றுள்ளனர்.
அப்போது கத்திவாக்கம் மேம்பாலத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் வேகமாக வந்த பொழுது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் பாலத்தின் மேற்பகுதியில் இருந்து கீழே விழுந்துள்ளது. இந்த விபத்தில் சுந்தர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். ஸ்ரீதரனுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் சம்பவம் தொடர்பாக திருவொற்றியூர் போக்குவரத்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் சுந்தரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் படுகாயமடைந்த ஸ்ரீதரனுக்கு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.