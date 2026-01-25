ETV Bharat / state

கிளாம்பாக்கம் அருகே காரில் கடத்தப்பட்ட இளைஞர் திருவள்ளூரில் மீட்பு! 4 மணி நேரத்தில் ஆபரேஷனை முடித்த போலீஸ்

இன்ஸ்டாகிராமில் பெண் பெயரில் போலியான ஐடி-யில் இருந்து மெசேஜ்களை அனுப்பி சரவணனுக்கு வலை விரித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் அருகே நின்றுகொண்டிருந்த இளைஞரை காரில் கடத்தி சென்ற கும்பலை நான்கு மணி நேரத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர்.

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் அருகே ஜிஎஸ்டி சாலையில், கடந்த 23ம் தேதி இரவு 10.30 மணி அளவில் இளைஞர் ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அதிவேகமாக கார் ஒன்று வந்தது. அதிலிருந்து இறங்கிய கும்பல் ஒன்று அங்கு நின்று கொண்டிருந்த இளைஞரை சரமாரியாக தாக்கி காரில் கடத்திச் சென்றனர். இதனைப் பார்த்த நபர் ஒருவர் காவல் கட்டுப்பட்டறைக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.

தகவலின் அடிப்படையில் ஓட்டேரி காவல் நிலையத்திலிருந்து சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில், 'TN 18 AV 2589' என்ற பதிவு எண் கொண்ட காரில் இளைஞர் கடத்தப்பட்டது தெரிய வந்தது. இந்த கார் எண்ணை ஆராய்ந்தபோது, திருவள்ளூர் மாவட்டம், பாடியநல்லூர் பகுதியை சேர்ந்த மதன்குமார் என்பவரின் கார் என தெரிந்தது.

கடத்தப்பட்ட சரவணன்
கடத்தப்பட்ட சரவணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை அடுத்து இரவோடு இரவாக மதன்குமார் வீட்டுக்கு சென்ற போலீசார் அவரிடம் விசாரித்தனர். அப்போது, அந்த காரை தனது தம்பி நந்தகுமார் எடுத்து சென்றதாக மதன்குமார் தெரிவித்து உள்ளார். உடனே நந்தகுமாரை வரவைத்து அவரிடம் போலீசார் விசாரித்த போதுஅவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்து உள்ளார். தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில், கடத்தப்பட்ட இளைஞரை நந்தகுமாரின் நண்பர்கள் சோழவரத்தில் வைத்து இருப்பது தெரிய வந்தது.

அதன் பிறகு விரைந்து சென்ற போலீசார் இளைஞரை பத்திரமாக மீட்டனர். மேலும், இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஏழு பேரையும் கைது செய்து ஓட்டேரி காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரித்தனர். இவர்கள் சோழவரத்தை சேர்ந்த அஸ்லம் (32), யோகேஷ் (29), ரஞ்சித்குமார் (23), விஜயகுமார் (31), மஸ்தான் (19), நந்தகுமார் (22) மோகன் (19) என தெரிய வந்தது.

கடத்தலுக்கான பின்னணி குறித்து போலீசார் விசாரித்ததில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரத்தில் அஸ்லம் ஆட்டோமெக்கானிக் கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது கடையில் தாம்பரம் சேலையூர் பகுதியை சேர்ந்த சரவணன் (கடத்தப்பட்ட இளைஞர்) நான்கு மாதங்களாக வேலை செய்து வந்துள்ளார்.

ஆட்டோமெக்கானிக் கடை நடத்தி வந்த அஸ்லம்
ஆட்டோமெக்கானிக் கடை நடத்தி வந்த அஸ்லம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், சரவணன் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு கடையில் இருந்த 60 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை திருடி சென்றுள்ளார். அதன் பிறகு இவரை செல்போனில் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் சரவணன் இன்ஸ்டாகிராம் மட்டும் பயன்படுத்தி வந்துள்ளார். இது தெரிந்து அஸ்லமின் கூட்டாளியான மோகன் சரவணனை பிடிக்க திட்டம் தீட்டி இருக்கிறார். அதன்படி, இன்ஸ்டாகிராமில் பெண் பெயரில் போலியான ஐடி-யில் இருந்து மெசேஜ்களை அனுப்பி சரவணனுக்கு வலை விரித்துள்ளனர். மேலும், ஒரு இளம்பெண் புகைப்படத்தையும் சரவணனுக்கு அனுப்பி நம்பி வைத்துள்ளனர்.

புகைப்படத்தை பார்த்ததும் நேரில் சந்திக்கலாமா? என சரவணன் கேட்க, உடனே சரி எனக் கூறி அன்றிரவு கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் அருகே அவரை வரவழைத்துள்ளனர். பின்னர் அவரை காரில் கடத்தி, பணம் குறித்து கேட்டுள்ளனர். அதற்கு சரவணன், பணம் எல்லாம் பொங்கலுக்கு செலவாகிவிட்டது என தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த கும்பல் சோழவரத்தில் உள்ள ஏரியில் வைத்து சரவணனை தாக்கியுள்ளது தெரிய வந்தது. அதன் பின்னர் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய காரை பறிமுதல் செய்த போலீசார் ஏழு பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

