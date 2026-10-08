குட்கா கேட்டு அடம்பிடித்த உ.பி. இளைஞர் அடித்து கொலை: டிராஃபிக் போலீஸ் கைது
சைலேஷ்குமார் உயிரிழப்புக்கு தாக்குதலில் ஏற்பட்ட காயங்களே காரணம் என பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில், ஸ்ரீபெரும்புதூர் போலீசார் கைது நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
Published : October 8, 2026 at 3:56 PM IST
காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே குட்கா கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்ட உபி இளைஞரை அடித்தே கொன்ற டிராஃபிக் போலீஸ் மற்றும் மளிகைக்கடை உரிமையாளரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலம், காசிப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சைலேஷ் குமார் (24). இவர் தனது நண்பர்கள் 8 பேருடன் சேர்ந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் சிப்காட்டுக்கு வேலை தேடி கடந்த 5 ஆம் தேதி வந்திருக்கின்றார். அங்கு உணவு தயாரிக்கும் கேண்டீன் ஒன்றில் எட்டு பேருக்கும் வேலை கிடைத்த நிலையில், ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகில் உள்ள சேலையனூர் கிராமத்தில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கியிருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 6) இரவு சைலேஷ்குமார் மதுபோதையில் அங்குள்ள மளிகை கடையில் ஒன்றில் குட்கா, ஹான்ஸ் போன்ற போதைப்பொருட்களை கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, மளிகை கடை நடத்தி வரும் ஆரிஃப் என்பவரிடம் சைலேஷ்குமார் கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதோடு, அவரை தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, சைலேஷ்குமார் தங்கியிருந்த வீட்டின் உரிமையாளரும், கூடுவாஞ்சேரி போக்குவரத்து காவலருமான ஞானமூர்த்தியிடம் அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஞானமூர்த்தி, சைலேஷ்குமாரையும், அவரது நண்பர்களையும் உடனடியாக வீட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு கூறியிருக்கிறார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த சைலேஷ்குமார், ஞானமூர்த்தியுடன் கடுமையான வாக்குவாதம் செய்து, தகராறில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. அத்துடன், கடைக்காரரான ஆரிஃப் உடனும் அவர் சண்டை போட்டுள்ளார். இதனால், ஞானமூர்த்தியும், ஆரிஃபும் சேர்ந்து சைலேஷ்குமாரை தாக்கியதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில், சைலேஷ்குமாருக்கு கடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டதையடுத்து, நண்பர்கள் அவரை மீட்டு, சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி சைலேஷ் குமார் நேற்று காலை உயிரிழந்தார்.
|இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் கைதான 7 பேருக்கு பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதியுடன் தொடர்பு - என்ஐஏ விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் போலீசார், சைலேஷ்குமாரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். இந்த சூழலில் இன்று சைலேஷ்குமாரின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வெளியானது.
அதில், சைலேஷ்குமார் உயிரிழப்புக்கு தாக்குதலில் ஏற்பட்ட காயங்களே காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, அவரை தாக்கிய போக்குவரத்து காவலர் ஞானமூர்த்தி, மளிகை கடை உரிமையாளர் ஆரிஃப் ஆகியோரை செங்கல்பட்டு போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைத்தனர்.