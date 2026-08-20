திருவண்ணாமலைக்கு ஆன்மீக சுற்றுலா வந்த மகாராஷ்டிரா இளைஞர் மாயம்
தீப மலையில் தெர்மல் ட்ரோன் கேமரா மூலம் காவல்துறையினர் தீவிரமாக மகாராஷ்டிரா இளைஞரை தேடி வருகின்றனர்.
Published : August 20, 2026 at 5:03 PM IST
திருவண்ணாமலை: ஆன்மீக சுற்றுலா வந்த மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் காணாமல் போனதால், அவரை தேடும் பணியில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் தர்ஷன் (வயது 27) என்பவர் ஆன்மீக சுற்றுலாவிற்காக திருவண்ணாமலைக்கு வந்துள்ளார். இந்நிலையில், அவர் திடீரென காணாமல் போனதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் அவரைப் பற்றிய தகவல் கிடைக்காததால், அவரது சகோதரர் தினேஷ் ராவல் மும்பையில் இருந்து திருவண்ணாமலை காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் விசாரணையை தொடங்கி, இளைஞர் கடைசியாக சென்றதாக கூறப்படும் இடங்கள் மற்றும் அவர் தொடர்பு கொண்ட நபர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இளைஞர் தர்ஷன் தனது தாயாருடன் பேசியதாக கூறப்படும் வீடியோ காலில், திருவண்ணாமலை மலையின் மீது ஏறிச் செல்வதாக தெரிவித்த தகவல் காவல்துறையினரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதையடுத்து நேற்று (ஆகஸ்ட் 19) முதல் திருவண்ணாமலை தீப மலையில் உள்ள கந்தாசிரமம், முலைப்பால் தீர்த்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மலையின் கரடுமுரடான பகுதிகள், அடர்ந்த புதர்கள், பாறைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் செல்லாத பகுதிகளிலும் காவல்துறையினர் தேடுதல் நடத்தி வருகின்றனர். இரண்டாவது நாளாக இன்றும் 20-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் குழுக்களாகப் பிரிந்து தீப மலையின் பல்வேறு பகுதிகளில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மலைப்பகுதியில் இளைஞர் சென்றதற்கான தடயங்கள், உடைமைகள் அல்லது வேறு ஏதேனும் அடையாளங்கள் கிடைக்கிறதா? என்றும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மேலும், வழக்கமான தேடுதல் பணியுடன் நவீன தொழில்நுட்பத்தையும் காவல்துறையினர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, இரவு மற்றும் குறைந்த வெளிச்சம் உள்ள பகுதிகளிலும் மனிதர்களின் நடமாட்டத்தை கண்டறியும் வகையில் தெர்மல் ட்ரோன் கேமரா உதவியுடன் தீப மலையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ட்ரோன் மூலம் மலையின் உயரமான பகுதிகள் மற்றும் நேரடியாக காவல்துறையினர் செல்ல முடியாத இடங்களையும் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
காணாமல் போன இளைஞர் தர்ஷன் மலைப்பகுதியில் எங்காவது சிக்கியிருக்கிறாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்தால் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கிறாரா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.