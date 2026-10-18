26 மாநிலங்கள்... ஒரே லட்சியம்; இந்தியாவைத் தன் காலடியால் அளக்கும் மதுரை இளைஞரின் கதை!
2025-இல் கன்னியாகுமரியில் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய கோகுல், கடந்த 542 நாட்களில் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைக் கடந்து தற்போது தூத்துக்குடி வந்துள்ளார்.
Published : October 18, 2026 at 5:34 PM IST
தூத்துக்குடி: போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை தடுக்கும் வகையில், நடைபயணம் மூலம் மதுரையை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வரும் சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்தவர் கோகுல் (29 வயது). இவரின் தந்தை கணேஷ் காலமான நிலையில், அவரது தாயார் ராஜேஸ்வரி குடும்பத்தைக் கவனித்து வருகிறார். சென்னையில் கணக்கு மேலாண்மை தொடர்பான பணியில் ஈடுபட்டு வந்த கோகுல், விவசாயத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும், நாட்டிற்காகப் பணியாற்றும் ராணுவ வீரர்களை மதிக்க வேண்டும், சமூகத்தில் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் என்று மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்தியா முழுவதும் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி கன்னியாகுமரியில் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய கோகுல், கடந்த 542 நாட்களில் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைக் கடந்து தற்போது தூத்துக்குடி வந்துள்ளார்.
கேரளா, கர்நாடகா, கோவா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், ராஜஸ்தான், அரியானா, பஞ்சாப், ஜம்மு காஷ்மீர், இமாச்சலப் பிரதேசம், டெல்லி வழியாக தனது பயணத்தை மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து பீகார் வழியாக நேபாளம், பூடான் ஆகிய நாடுகளுக்கும் சென்றுள்ளார். பின்னர் டார்ஜிலிங், சிக்கிம், மேற்கு வங்கம், அசாம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், நாகாலாந்து, மணிப்பூர், மிசோரம், மேகாலயா, ஒடிசா உள்ளிட்ட பகுதிகளைக் கடந்து, ஆந்திரப் பிரதேசம் வழியாகத் தமிழ்நாடு வந்தடைந்துள்ளார். இதுவரை 26 மாநிலங்களில் வழியாக அவர் தனது பயணத்தை தொடர்ந்துள்ளார்.
பயணத்திற்காக அதிக அளவில் பணம் செலவிடாமல், பல கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்தும், வழியில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளிடம் லிப்ட் கேட்டும் தனது பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். இருந்தும் தனது இருப்பிடம், உணவு செலவுகளுக்காக பொதுமக்களின் உதவியையும் பெற்று வருகிறார். இதற்காகக் கழுத்தில் ஜி-பே (Google Pay) பணப்பரிவர்த்தனைக்கான க்யூஆர் குறியீடு (QR Code) ஸ்கேனரை அணிந்துள்ளார். இதன் மூலம் விருப்பமுள்ளவர்கள் அவருக்குப் பணம் அனுப்பி பயண செலவுக்கு உதவி வருகின்றனர்.
தூத்துக்குடி வந்த கோகுல், அங்குள்ள இளைஞர்களைச் சந்தித்து போதைப் பொருள் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார். இளைஞர்கள் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றும், போதைப்பொருள் பழக்கத்திலிருந்து விலகி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.
இதுகுறித்து கோகுல் ஈடிவி பாரத்-க்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் கூறியதாவது, "விவசாயத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும். நாட்டிற்காகப் பணியாற்றும் ராணுவ வீரர்களை மதிக்க வேண்டும். சமூகத்தில் போதைப் பொருள் பயன்பாட்டை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்துவதே எனது பயணத்தின் முக்கிய நோக்கம்.
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கன்னியாகுமரியில் இருந்து தொடங்கிய எனது பயணம், பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் நாடுகளைக் கடந்து தற்போது தூத்துக்குடி வந்துள்ளேன். நடந்தும், வாகனங்களில் லிப்ட் கேட்டும் இந்தப் பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறேன்.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 இல் தொடங்கிய எனது பயணத்தை, 2027 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி 730 வது நாளில் நிறைவு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளேன். நான் பயணத்தைத் தொடங்கிய கன்னியாகுமரியிலேயே மீண்டும் பயணத்தை நிறைவு செய்ய உள்ளேன்" என்றார்.