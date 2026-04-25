முந்திரி தோப்பில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த இளைஞர்; போலீசார் விசாரணை
மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த இளைஞரின் உடலை மீட்டு காவல் துறையினர் ஜெயங்கொண்டம் அரசு தலைமை பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : April 25, 2026 at 11:02 PM IST
அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் அருகே முந்திரி தோப்பில் கழுத்தில் விழுதுகள் சுற்றியபடி மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த வாலிபரின் உடலை மீட்டு காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே செம்மண்பள்ளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரபு (எ) பிரபாகர் (35). இவர் கம்பி பிட்டராக பணியாற்றி வருகிறார். வாரியங்காவல் கரைமேட்டு பகுதியில் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வரும் இவர், தினமும் மது போதையில் பெற்றோரிடம் தகராறில் ஈடுபடுவார் என கூறப்படுகிறது.
இவர், நேற்று வழக்கம்போல் பெற்றோரிடம் சண்டையிட்டு சாகப்போவதாக கூறி விட்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பாததால் பிரபுவின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அக்கம் பக்கம் தேடியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், வாரியங்காவல் மதுக்கடைக்கு எதிரே உள்ள முந்திரி தோப்பில் கழுத்தில் விழுதுகள் சுற்றியப்படி பிரபாகர் இறந்து கிடந்துள்ளார். அவ்வழியாக சென்றவர்கள் உடலைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து, ஜெயங்கொண்டம் காவல் நிலையத்திற்கு உடனடியாக தகவல் அளித்தனர். தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல் துறையினர், உடலை மீட்டு ஜெயங்கொண்டம் அரசு தலைமை பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த தகவலின்படி, இறந்தவரின் உறவினர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து அது பிரபாகர் என்பதை உறுதி செய்தனர்.
மர்மமான முறையில் இளைஞர் கழுத்தில் விழுதுகள் சுற்றி இறந்து கிடந்தது குறித்து காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணையை தொடங்கினர். அவர் எப்படி அப்பகுதிக்கு வந்தார். இது தற்கொலையா அல்லது அவரை வேறு யாரேனும் முன்விரோதம் காரணமாக கொலை செய்திருப்பார்களா உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
அதில், இறந்த பிரபாகரனின் தந்தை பாண்டியன் உடல்நிலை சரியில்லாததால் படுக்கையில் உள்ளதாகவும், அவரது தாயார் சாவித்ரி கூலி வேலை செய்து குடும்பத்தை பார்த்து வருவதாகவும் தெரியவந்தது. பிரபாகரன் மற்றும் அவரது தம்பி சிவமணி ஆகிய இருவருக்கும் இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை. முந்திரி தோப்பில் மர்மமான முறையில் பிரபாகர் இறந்தது குடும்பத்தினரிடையே அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.