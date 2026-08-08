அண்ணாமலையார் கோயிலுக்குள் ‘மெட்டா ஏஐ கண்ணாடி’ உடன் நுழைந்த நபர்கள் - கைது செய்து போலீஸ் அதிரடி
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று மாலை அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருகை தர உள்ளார்.
Published : August 8, 2026 at 3:09 PM IST
திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் கோயிலுக்குள் கேமரா பொருந்திய ‘மெட்டா ஏஐ கண்ணாடி’ (RAY BAN META WAYFARER) உடன் இருவர் நுழைந்ததால், அவர்களிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தி அளிக்கும் திருத்தலம் என்று பக்தர்களால் அறியப்பட்ட தலமாகவும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் விளங்குகிறது. இந்த கோயிலுக்கு நாள்தோறும் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து செல்கிறார்கள். இதனால், பக்தர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு கோயில் வளாகத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பிடிபட்ட மெட்டா ஏஐ கண்ணாடி
இந்நிலையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 8) மாலை வருகை தர உள்ளார். இச்சூழலில், ஆந்திராவைச் சேர்ந்த பவுனேஷ், மகேஷ் ஆகியோர் கேமரா பொருத்தப்பட்ட மெட்டா ஏஐ கண்ணாடி அணிந்து கோயிலுக்குள் வந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது கோயில் வளாகத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்தவர்கள், அவர்களை கண்காணித்து காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், பவுனேஷ் மற்றும் மகேஷ் ஆகிய இருவரிடமும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது அவர்களிடம் இருந்து கேமரா பொருத்தப்பட்ட மெட்டா ஏஐ கண்ணாடியையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், அவர்கள் இந்த கண்ணாடியை பயன்படுத்தி கோயிலுக்குள் புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோ காட்சிகளை பதிவு செய்ய வந்தார்களா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்திற்காக அந்த சாதனத்தை பயன்படுத்தினார்களா? என்பது குறித்து தொடர் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதனிடையே, கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு அண்ணாமலையார் கோயிலின் ஐந்தாம் பிரகாரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரி ஒன்று அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. கோயில் வளாகத்தில் இருந்து லாரி வெளியே சென்ற சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் அங்கிருந்த சி.சி.டி.வி கேமரா காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
கோயில் ஊழியர்கள் தங்களது பொறுப்பில் உள்ள பகுதிகளை பூட்டி, சாவிகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் நிலையில், வெளிநபர்கள் எவ்வாறு கோயில் வளாகத்திற்குள் நுழைந்து இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடிந்தது என்ற கேள்வியும் கோயில் நிர்வாகிகள் மற்றும் பக்தர்களிடையே எழுந்தது. இதுகுறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும், கோயிலின் முக்கிய பிரகாரங்கள், நுழைவு வாயில்கள் மற்றும் வாகனங்கள் நிறுத்தப்படும் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் முறையாக உள்ளதா என்பதையும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து, லாரி எடுத்து செல்லப்பட்ட சம்பவத்திற்கும், கேமரா பொருந்திய மெட்டா ஏஐ கண்ணாடியுடன் கோயிலுக்குள் நுழைந்த சம்பவத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்ற அடிப்படையிலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், அண்ணாமலையார் கோயிலின் பாதுகாப்பு, பக்தர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் முக்கியமான பகுதிகளின் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை கோயில் நிர்வாகமும், காவல்துறை அதிகாரிகளும் மேலும் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று பக்தர்கள் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ரே-பான் மெட்டா வேஃபேரர் கண்ணாடி
ரே-பான் மெட்டா வேஃபேரர் கண்ணாடி என்பது சாதாரண ஸ்டைலான கண்ணாடி போல தோற்றமளிக்கும் ஒரு அதிநவீன ஸ்மார்ட் ஏஐ கண்ணாடி ஆகும். இதில் இருக்கும் அல்ட்ரா-வைடு கேமரா மூலம் தரமான புகைப்படங்களை எடுக்கலாம்.
மேலும், இதன் மூலம் சமூக ஊடகங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் தெளிவான வீடியோக்களைப் பதிவு செய்யலாம். இதில் உள்ள 5 மைக்ரோஃபோன்கள் உங்கள் குரலைத் தெளிவாகப் பதிவு செய்யவும், போன் பேசவும் உதவுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.