அரசியலுக்கு வந்துள்ள இளைஞர்கள் ஊழலற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் - முன்னாள் அமைச்சர் ஹண்டே வேண்டுகோள்
நூறாவது வயதை எட்டியுள்ள முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமைச் செயலகத்தில் மரியாதை செய்தார்.
Published : November 27, 2026 at 1:32 PM IST
சென்னை: தற்போது அரசியலுக்கு வந்துள்ள இளைஞர்கள் பக்குவமாகவும், ஊழலற்றவர்களாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஹண்டே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசியலிலும், சட்டமன்ற வரலாற்றிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை கொண்டு வந்த சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர்களும், முன்னாள் அமைச்சர்களுமான வி.வி. சுவாமிநாதன், பத்மஸ்ரீ டாக்டர் எச்.வி. ஹண்டே ஆகியோர் தற்போது தங்களது நூறாவது வயதை எட்டியுள்ளனர்.
முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு மரியாதை
வி.வி. சுவாமிநாதன், தனது அரசியல் பயணத்தை திமுகவில் தொடங்கி, திமுகவின் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக மக்கள் பணியாற்றியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, எம்ஜிஆர் தலைமையிலான அதிமுக கட்சியில் இணைந்து அவர் அமைச்சராக பதவி வகித்தார்.
அதேபோல், பத்மஸ்ரீ டாக்டர் எச்.வி. ஹண்டே, ராஜாஜி கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்டு சுதந்திர கட்சியில் தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கி பின், எம்ஜிஆர் தலைமையிலான அதிமுகவில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக பணியாற்றினார். இதனைத் தொடர்ந்து, 1990க்கு பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்து தற்போது வரை அக்கட்சியில் உள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்த இருவரையும் போற்றும் விதமாகவும், சட்டமன்ற ஜனநாயகத்திற்கும், தமிழ்நாட்டின் அரசியல் மற்றும் சமூக வளர்ச்சிக்கும் அவர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்புகளை நினைவுகூரும் விதமாகவும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் தலைமையில் இன்று (நவம்பர் 27) தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய், வி.வி.சுவாமிநாதன் மற்றும் ஹண்டே ஆகியோரை கெளரவித்தார்.
முன்னாள் அமைச்சர்களை கெளரவிப்பது கடமை
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர், “சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் இருபெரும் மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு 100வது பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய், முன்னாள் அமைச்சர்களான சுவாமிநாதன் மற்றும் ஹண்டே ஆகியோருக்கு மரியாதை செலுத்தினார். சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் சார்பில் இருவருக்கும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.
அவர்கள் கடந்து வந்த அந்த பாதையில் அவர்கள் செய்த மகத்தான மக்கள் பணியில் 100 ஆண்டை தொட்டிருப்பது இறைவன் கொடுத்த மாபெரும் வரம் என்று கருதுகிறேன். இந்த நேரத்தில் அவர்களை கெளரவப்படுத்துவது கடமை. இது ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சியாக ஏற்று குடும்பத்தின் மூத்த அண்ணன் என்ற பரிவோடும், பாசத்தோடும் முதலமைச்சர் விஜய் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ளார்” என்று கூறினார்.
இளைஞர்கள் ஊழலற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்
இதையடுத்து, செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஹண்டே, “இந்த சட்டப்பேரவையில் 22 ஆண்டுகள் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்துள்ளேன். 15 ஆண்டுகள் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், 7 ஆண்டுகள் அமைச்சராகவும் பணியாற்றியுள்ளேன்.
நான் பணியாற்றிய பழைய நினைவுகள் தற்போது எனக்கு வருகிறது. என்னை பொருத்தவரை இந்த நிகழ்ச்சி மன நிறைவு தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக உள்ளது. நான் வேறு கட்சியை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், என்னை அழைத்து மரியாதை செய்த அந்த பரந்த மனப்பான்மையை நான் பாராட்டுகிறேன். தற்போது ஆட்சி நன்றாக நடக்கிறது.
நான் பாஜகவில் உள்ளேன். நான் தற்போது திருக்குறளை சொல்ல விரும்புகிறேன். ‘இடிப்பாரை இல்லாத எமரா மன்னன்’ திருக்குறளை மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன். எதிர்க்கட்சிகளின் கருத்துகள் மூலம் ஆளுங்கட்சி துரிதமாக செயல்பட வேண்டும். நிறைய இளைஞர்கள் தற்போது அரசியலுக்கு வந்துள்ளனர்.
அவர்களுக்கு நான் வழங்கும் அறிவுரை, நன்கு படித்து நிறைய விசயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தற்போது அரசியலுக்கு வந்துள்ள இளைஞர்கள் ஊழல் அற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் தூய்மையாக, பக்குவமான ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.