பேரணாம்பட்டு அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞர் உயிரிழப்பு – நஷ்டஈடு கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல்
வெங்கடேசன் டிரான்ஸ்பார்மர் மீது ஏறி மின்சார வயரை சரி செய்ய முயன்றபோது, மேலே சென்ற உயர் மின் அழுத்த வயரில் அவரது உடல் மீது பட்டதில் அவர் தூக்கி வீசப்பட்டார்.
Published : August 16, 2026 at 10:50 PM IST
வேலூர்: பேரணாம்பட்டு அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் அவரின் உறவினர்கள் நஷ்ட ஈடு கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
வேலூர் மாவட்டம், பேரணாம்பட்டு அருகே உள்ள மேல் வைத்தணாங்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முருகன் – ராணி தம்பதியர். இவர்களது மகன் வெங்கடேசன் (26). சென்னையில் வேலை செய்து வந்த வெங்கடேசன், தற்போது வேலை இல்லாத நிலையில் தனது சொந்த ஊரில் தங்கி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 15) வெங்கடேசன் இயற்கை உபாதைக்காக ஆற்றங்கரை பகுதிக்கு சென்றிருக்கிறார். அப்போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் என்பவர், வெங்கடேசனிடம் "ஊரில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், மின்சார அலுவலகத்தை பலமுறை தொடர்பு கொண்டும் ஊழியர்கள் வரவில்லை" என்றும் கூறியதாக தெரிகிறது.
தொடர்ந்து, "ஊரில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மரை அணைத்துவிட்டு, அதன் மீது ஏறி மின்சார வயரை சரிசெய்தால் மின்சாரம் மீண்டும் வந்துவிடும்" எனக் கூறி வெங்கடேசனை பிரபாகரன் வற்புறுத்தியதாக அவரது உறவினர்கள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
அதன்படி, வெங்கடேசன் டிரான்ஸ்பார்மர் மீது ஏறி மின்சார வயரை சரி செய்ய முயன்றபோது, மேலே சென்ற உயர் மின் அழுத்த வயரில் அவரது உடல் மீது பட்டுள்ளது. இதில், எதிர்பாராதவிதமாக மின்சாரம் பாய்ந்ததில் வெங்கடேசன் தூக்கி வீசப்பட்டு கீழே விழுந்தார். இந்த விபத்தில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
இதைக் கண்டு அதிர்ந்துபோன அப்பகுதி பொதுமக்கள் உடனடியாக வெங்கடேசனை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், வெங்கடேசன் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதை அறிந்த வெங்கடேசனின் உறவினர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள், உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு அரசு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் உரிய நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என போராடினர். மேலும், தங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேரணாம்பட்டு சாலையில் அமர்ந்து அவர்கள் சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மேல்பட்டி காவல்நிலைய போலீசார், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால், தங்களுக்கு உரிய நியாயம் கிடைக்கும் வரை மறியலை கைவிட முடியாது என அவர்கள் திட்டவட்டமாக கூறினர். மேலும், காவல்துறையினரின் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்காமல் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் பேரணாம்பட்டு பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு சாலையில் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, போலீசார் தற்போது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.