ஆடி அமாவாசைக்கு சதுரகிரி மலையேறிய நபர் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு
சாப்டூர் வாழைத்தோப்பு பாதை வழியாக மலையேறிய சிவகுமார், சந்தன மகாலிங்கம் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு, கோவில் அருகே உள்ள அன்னதான மண்டபம் அருகே அமர்ந்து தண்ணீர் குடித்து உள்ளார்.
Published : August 12, 2026 at 10:44 PM IST
விருதுநகர்: ஆடி அமாவாசை நாளில் சதுரகிரி மலையேறிய நபர் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு இறந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் அருகே உள்ள மேலதிருமாணிக்கத்தை சேர்ந்தவர் சிவகுமார்(33). இவர் ஜேசிபி ஆபரேட்டராக வேலை செய்து வந்தார். ஆடி அமாவாசை திருவிழாவை முன்னிட்டு சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக அவர் சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலுக்கு சென்றுள்ளார்.
சாப்டூர் வாழைத்தோப்பு பாதை வழியாக மலையேறிய சிவகுமார், சந்தன மகாலிங்கம் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு, கோவில் அருகே உள்ள அன்னதான மண்டபம் அருகே அமர்ந்து தண்ணீர் குடித்து உள்ளார்.
அப்போது அவருக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்ததாகவும், உடனே முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாகவும் அங்கிருந்தவர்கள் தெரிவித்தனர்.ஆனால் சம்பவ இடத்திலேயே சிவகுமார் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
சிவகுமார் உடல் டோலி மூலம் தாணிப்பாறை மலைப்பாதை வழியாக அடிவாரம் கொண்டு வரப்பட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இச்சம்பவம் குறித்து சாப்டூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.