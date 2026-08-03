40 லட்சம் கையாடல் புகாரில் 6வது மாடியிலிருந்து குதித்து இளைஞர் உயிரிழப்பு - உறவினர்கள் போராட்டம்
ஆகாஷை தாக்கிய இருவரும் வழக்கறிஞர்கள் என உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ள நிலையில், தலைமறைவாக உள்ள அவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
Published : August 3, 2026 at 9:34 AM IST
சென்னை: பணம் கையாடல் புகாரில் தனியார் டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தின் 6வது மாடியிலிருந்து குதித்த இளைஞர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் என்ற இளைஞர் சென்னை அண்ணாநகரில் தனது தங்கையுடன் வசித்து வந்தார். இவர் அப்பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தில் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 2) வழக்கம்போல் பணிக்குச் சென்ற ஆகாஷ் அலுவலகம் அமைந்திருந்த கட்டடத்தின் 6வது மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்ததாக அவரது தங்கைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
ஆகாஷின் உடலில் பல்வேறு காயங்கள் இருந்ததை கவனித்த அவரது தங்கை அவரது மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக அண்ணாநகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக சம்பவ இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது இரு நபர்கள் ஆகாஷை தாக்கும் காட்சிகளும், அதனைத் தொடர்ந்து அவர் அலுவலகத்தின் 6வது மாடிக்குச் சென்று கீழே குதிக்கும் காட்சிகளும் பதிவாகியிருந்தன.
இந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர். முதற்கட்ட விசாரணைக்கு பிறகு, டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தில் ரூ. 40 லட்சம் கையாடல் செய்ததாகக் கூறி சி.சி.டி.வி காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்த இரண்டு பேர் ஆகாஷை தாக்கி அவமானப்படுத்தியதாகவும், அதனால் மனமுடைந்த அவர் மாடியிலிருந்து குதித்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஒருவரை காவல்துறையினர் கைதுசெய்த நிலையில், அவர் நீதிமன்றத்தில் பிணை பெற்று வெளியே வந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதற்கிடையில் ஆகாஷை தாக்கியதாகக் கூறப்படும் இரு நபர்கள் தலைமறைவாகி உள்ளனர். அவர்களை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். அவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்றும், அவர்கள் கைது செய்யப்படும் வரை ஆகாஷின் உடலைப் பெறமாட்டோம் என்றும் உறவினர்கள் தெரிவித்ததோடு, அண்ணாநகர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு, தலைமறைவாக உள்ள இருவரையும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
‘தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.