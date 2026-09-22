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சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் வீட்டின் பால்கனி இடிந்து விழுந்து இளைஞர் உயிரிழப்பு

போலீசார் உயிரிழந்த பப்புவின் உடலை மீட்டு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 1:46 PM IST

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சென்னை: வண்ணாரப்பேட்டையில் வீட்டின் பால்கனி இடிந்து விழுந்ததில் இளைஞர் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் பப்பு (32). இவர் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை உள்ள வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தெருவில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து குடும்பத்தினருடன் தங்கி வந்தார். மேலும், அந்த பகுதியில் உள்ள ஸ்டீல் பட்டறையில் வேலை செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், இவர் நேற்று (செப்டம்பர் 22) நள்ளிரவு வழக்கம் போல் பணி முடிந்து வீட்டிற்கு திரும்பிய போது, வாசலுக்கு மேல் பழுதடைந்த நிலையில் இருந்த கட்டடத்தின் பால்கனி திடீரென இடிந்து அவர் மீது விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த பப்பு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

இது குறித்து தகவல் அறிந்து அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக போலீசாருக்கும், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர். அதன் அடிப்படையில் வண்ணாரப்பேட்டை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினர் நிலை அலுவலர் அஞ்சாப்புளி தலைமையில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இதையடுத்து, போலீசார் உயிரிழந்த பப்புவின் உடலை மீட்டு அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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சம்பவம் நடைபெற்ற வீடு மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் இருந்ததாகவும், மழை காரணமாக பால்கனி இடிந்து விழுந்திருக்காலாம் எனவும் அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மேலும், சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட பழைய கட்டடங்கள் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் இருப்பதாக குற்றம்சாட்டிய பொதுமக்கள், சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடியாக பழைய கட்டடங்களை ஆய்வு செய்து, ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதை இடிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பணி முடிந்து வீடு திரும்பிய வடமாநில இளைஞர் வீட்டின் வாசலில் பால்கனி இடிந்து விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

CHENNAI BALCONY ACCIDENT
YOUTH DIED IN BALCONY ACCIDENT
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ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த இளைஞர்
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