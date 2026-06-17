குடியாத்தம் அருகே ஆட்டோவில் கடத்திச் சென்று தாக்கியதில் இளைஞர் உயிரிழப்பு
நாகபூஷணத்தை ஆட்டோவில் கடத்திச் சென்று தாக்கியது தொடர்பாக 6 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் சிலரை தேடி வருகின்றனர்.
Published : June 17, 2026 at 10:58 PM IST
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே இளைஞர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து, ஆட்டோவில் கடத்திச் சென்று தாக்கியதில் ஒருவர் உயிரிழந்தனர். இதனை கண்டித்து இறந்தவரின் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே உள்ள உப்பரபல்லி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சரண் என்கிற நாகபூஷணம்(27). மேளம் அடிக்கும் தொழிலாளியான இவருக்கு புவனேஸ்வரி என்ற மனைவியும், ஐந்து வயதில் மகனும் உள்ளனர்.
நேற்று சேம்பள்ளி எம்ஜிஆர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த விக்னேஷ், அசோக்குமார் ஆகிய இருவரும் அங்குள்ள மேம்பாலத்தில் அமர்ந்து கொண்டு பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக சென்ற நாகபூஷணமும், அவருடன் சென்ற கமல்ராஜ் என்பவரும் விக்னேஷ் மற்றும் அசோக் குமார் அமர்ந்திருந்த இடத்துக்கு அருகே சிறுநீர் கழித்ததாக கூறப்படுகிறது.
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இதனைத் தட்டிக்கேட்ட விக்னேஷுக்கும் நாகபூஷணத்திற்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு நாகபூஷணம் தாக்கியதில் விக்னேஷின் இடது காது வெட்டுப்பட்டு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்துக் ரத்தக் காயங்களுடன் ஊருக்குச் சென்ற விக்னேஷைக் கண்ட அவருடைய தாய், கத்திக் கூச்சலிட்டதால் விக்னேஷின் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் ஒன்று கூடி, உப்பரபல்லி கிராமத்திற்கு சென்று நாகபூஷணத்தை தாக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.
அவர்களிடம் இருந்து தப்பிச் சென்ற நாகபூஷணத்தை விக்னேஷின் உறவினர்கள் துரத்திச் சென்று பிடித்து, ஆட்டோவில் கடத்திச் சென்று ஓரிடத்தில் வைத்து சரமாரியாக தாக்கியதாக தெரிகிறது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த குடியாத்தம் கிராமிய காவல் நிலைய போலீசார், சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று, பலத்த காயங்களுடன் மயக்கத்தில் இருந்த நாகபூஷணத்தை மீட்டு குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் மேல்சிகிச்சைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு நாகபூஷணம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
இதற்கிடையே, காதில் வெட்டுப்பட்ட விக்னேஷ், குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
நாகபூஷணம், காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவருடைய உறவினர்களுக்கு போலீசார் மூலமாக தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, உறவினர்கள் வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு விரைந்து சென்றனர். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நாகபூஷணம் இன்று மதியம் உயிரிந்து விட்டதாக உறவினர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த உறவினர்களும், ஊர்மக்களும் குடியாத்தம் செம்புள்ளி சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்து வந்த குடியாத்தம் கிராமிய காவல் துறையினர் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தும், பேச்சுவார்த்தைக்கு அவர்கள் உடன்படவில்லை. குற்றவாளிகளை உடனடியாகக் கைது செய்து அவர்கருக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று உறவினர்கள் வலியுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக வேனில் ஏற்றிச் சென்றனர்.
இதனைதொடர்ந்து, நாகபூஷணத்தை ஆட்டோவில் கடத்திச் சென்று தாக்கியதில் தொடர்புடைய விக்னேஷ், ஜெயக்குமார், மதன்குமார், நரேஷ் குமார், சக்திவேல், அசோக்குமார் ஆகிய 6 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, அவர்களைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மேலும் சிலரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.